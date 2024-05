Május 6-án hétfőn este rendezték meg a a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban a Met-gálát. A rendezvényen merész ruhákból nem volt hiány, sokan a puccérruhák ceremóniájának - a fotókat itt nézheted meg - nevezték az idei vörös szőnyeges vonulást. Az idei Met-gála idei témája a Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Csipkerózsikák: Újraébredő divat) volt, a dress code-ját pedig pedig a The Garden of Time-nak vagyis Az idők kertjének nevezték el.

Az idei Met-azonban nem csak a ruhák, sminkek és frizurák miatt lesz emlékezetes, Katy Perry szenzációs prankjéről beszél most a világ. Az énekesnő az Instagram oldalára posztolta ki, ahogy virágos ruhában áll a múzeum lépcsőjén, holott ott sem volt az eseményen. A viláhgsztár fotója annyira jól sikerült, hogy még édesanyja is bedőlt neki: a felvételről később kiderült, hogy mesterséges intelligencia alkotta az est tematikájához igazítva.