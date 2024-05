Met-gála 2024: táncuk is bizonyítja, még mindig lángol a szerelem Nicol Kidman és férje között - Fotó

A május legnagyobb sztáreseménye kétségtelenül Metropolitan Museum of Art gálája, ahol a legtobb A-listás celeb megjelenik és velük tartanak szeretteik is. Nem kérdés, a rendezvényen Nicole Kidman is részt vett, és azt is elárulta, miért választotta a Balenciaga pánt nélküli monokróm ruháját, amelyet időtlen selyemkesztyűkkel párosított

Az AFI díjnyertes színésznő az esemény előtt ruhája különleges hátteréről nyilatkozott. Elmondta, hogy egyedi készítésű ruháját egy 1951-ből származó Balenciaga ruha ihlette, amelynek újraértelmezését kérte. "A Csipkerózsikák jegyében ez egy olyan ruha volt, amelyet újra életre keltettek" - osztotta meg.

Az idei Met-gála idei témája a Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Csipkerózsikák: Újraébredő divat) volt, a dress code-ját pedig pedig a The Garden of Time-nak vagyis Az idők kertjének nevezték el.

Kidmant a gálára férje, Keith Urban is elkísérte. Nicole a rendezvényen elmondta, a legjobban a táncot várja, élete szerelmével.