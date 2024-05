Monica Bellucci lánya tiszta édesanyja - Friss fotókon Deva

Monica Bellucci olasz színésznő és Vincent Cassel francia színész 19 éves lánya, Deva Cassel, le sem tagadhatná híres édesanyját. Deva már most sikeres modellként dolgozik, és egyszerűen gyönyörű.

Monica Bellucci lánya, Deva

Forrás: Instagram/Deva Cassel

Monica Bellucci lánya gyönyörű

A minap az Instagramjára töltött fel fotókat, és tény, ahogy telnek az évek, annál inkább úgy fest, mint világhírű mamája.

Plasztikával vádolták a sikeres modellt

Deva már több divatkampányban is részt vett; a fotózások mellett hódított a Dior és a Dolce & Gabbana kifutóin is. Az utóbbi kapcsán egy összehasonlító videót tett közzé az Instagramon, amelyben saját és édesanyja 1995-ös D&G-kifutós szereplését mutatta be. Casselt néhány éve azzal vádolták meg, hogy plasztikáztatta magát, hogy még jobban hasonlítson édesanyjára, amit ő így kommentált.

Devának egy év alatt 400 ezerrel nőtt a követői száma az Instagramon, most 1,2 millióval büszkélkedhet. A platformon modellmunkáit osztja meg követőivel.