"Mintha elcsúszott volna az egyik melled" - Gáspár Evelin fürdőruhája nem aratott sikert

Gáspár Evelin keményen edz azért, hogy az alakja kifogástalan legyen, és a befektetett munka kétségtelenül meghozta az eredményét. Senki nem is tagadja, hogy Győzike lánya bombaformában van, azonban nemrég közzétett fürdőruhás képe nem aratott osztatlan sikert a kommentelők körében. A követői szerint előnytelen a darab.

Gáspár Evelin fürdőruhája nem tetszik az embereknek

Gáspár Evelin fürdőruhája felzúdulást keltett az Instagramon. A nem éppen hétköznapi darabbal csak egyetlen bajuk van a követőknek: szerintük rendkívül előnytelen. Köztudott, hogy Győzike lánya nagyon keményen küzdött azért, hogy leszámoljon súlyfeleslegével, és a követői azt nem is vitatják, hogy ennek látszik az eredménye: az alakját nem győzték dicsérni, azonban nem tudták megállni, hogy ne mondják el kendőzetlen véleményüket a celeb fürdőruhájáról.

"Szuper alakod van, de ez a fürdőruha borzalmas, mintha elcsúszott volna az egyik melled" - írta az egyik kommentelő. "Én nem mondom hogy nem lettél egy csinos nő. De ez a fürdő ruha... tök mindegy, hogy alapból ilyen vagy sem, borzalom" - szól egy másik vélemény.

"Borzalmas a fürdőruha…" - írta le valaki tömören. "Ez a fürdőruci szörnyű. Sokkal jobbak is vannak" - osztotta meg más a hasonló véleményét.

"Ez a legrosszabb fürdőruha, amit valaha láttam" - olvasható egy újabb komment a sorban. Összességében tehát az emberek többségének egyáltalán nem tetszik a fürdőruha, amit nem is tartanak magukban, de Evelin számára nem ismeretlen a durva kritika: "Most lefogytam, az a baj, lóg a bőröm" - osztotta meg korábban azt, fogyása után mi volt az emberek problémája kinézetével. Ugyan ledöbbent azon, hogy a kommentelők milyen bátran és bántóan osztották meg véleményüket az alakjáról, akkor is leszögezte, hogy ő elfogadja és szereti magát olyannak, amilyen, és vállalja is testét filterek és műtétek nélkül, ami szerinte igen ritka manapság. A világsztárok között is akadnak azért olyanok, akik nem foglalkoznak a narancsbőrrel: büszkén vállalják közel sem tökéletes bikini-alakjukat, és élvezik a nyarat abban a fürdőruhában, amiben nekik a legkényelmesebb.