Muskátlis outfit? Nyáron igazán trendi - termékekkel, árakkal

Szentmihályi Kata

A muskátlik színpompás virágai évről évre díszítik a kerteket és erkélyeket, de ezek a vidám színek és minták most az öltözködés világába is betörtek. Egy muskátlis outfit nemcsak frissességet és vidámságot hoz, hanem egyedi stílust is képvisel. Vajon hogyan lehet ezeket a virágos elemeket beépíteni a mindennapi ruhatárunkba?