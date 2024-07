Nem kell az egész gardóbót magaddal vinni nyaralásra, hogy stílussos legyél: így pakolj okosan

Fontos a kényelem nyaraláskor, hiszen általában aktív pihenés része is van. Na de mikor máskor hordanánk a számunkra legkedvesebb ruhadarabokat, ha nem a vakációzáskor? Most összegyűjtöttük, hogy miket vigyél mindenképpen magaddal, ami egyben praktikus és csinos is.

Hogyan lehetnek egyszerre praktikus és stílusos összeállításaink?

Forrás: Shutterstock

A praktikus outfitek első lépése: Alapdarab kiválasztása

Fehér póló

Ez az alapdarab bármilyen szettel kombinálható. Jól mutat farmerrel, szoknyával vagy akár fürdőruha fölé is felveheted.

2. Farmer rövidnadrág

Kényelmes és praktikus választás a meleg időben. Könnyedén variálható, és minden alkalomra megfelel.

Forrás: pexels.com

3. Egyszínű ruha

Egy letisztult, egyszínű ruha elegáns és könnyen variálható. Nappal viselheted strandruhának, este pedig egy kis ékszerrel és szandállal feldobhatod.

Rétegezés a hűvösebb napokra

Vékony kardigán vagy dzseki

Este vagy hűvösebb napokon egy vékony kardigán vagy farmerdzseki jól jöhet. Kényelmes és stílusos választás, amit könnyen magaddal vihetsz.

4. Sál vagy kendő

Ez a sokoldalú kiegészítő nemcsak divatos, hanem praktikus is. Ha hűvös van, melegen tart, napközben pedig fejkendőként vagy strandkendőként is használhatod.

Fürdőruha és strandkellékek

5. Két különböző stílusú fürdőruha

Érdemes legalább két különböző fürdőruhát becsomagolni. Egy sportosabb darabot az aktív napokra és egy elegánsabb bikinit vagy egyberészes fürdőruhát a napozós, pihenős időszakokra.

Forrás: Shutterstock

6. Strandruha vagy kaftán

Egy könnyű, légáteresztő strandruha tökéletes választás a tengerparti sétákhoz vagy a medence mellé. Stílusos és praktikus, ráadásul könnyen fel- és levehető.

Lábbeli

7. Kényelmes szandál

Egy kényelmes, de csinos szandál elengedhetetlen a nyaraláshoz. Olyan modellt válassz, amit akár egész nap hordhatsz anélkül, hogy fájna a lábad.

Sneaker vagy vászoncipő

Ha tervezel városnézést vagy hosszabb sétákat, egy kényelmes sneaker vagy vászoncipő remek választás. Egyszerűen kombinálható különböző ruhákkal és egész napos kényelmet biztosít.

Kiegészítők

8. Napvédő kalap

Egy stílusos kalap nemcsak divatos, hanem védi is az arcodat a napsugaraktól. Válassz egy széles karimájú kalapot, amely árnyékot ad és elegáns megjelenést kölcsönöz.