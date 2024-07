Victoria Beckham és David Beckham ikonikus esküvői szettbe bújt - Így festenek most talpig lilában

Már akkor egymásba szerettek, amikor még nem is találkoztak

Bár nem tagadják, voltak nehézségek a házasságukban, mindig is szerették egymást és ez így van ma is. "Mindig is mondtam, hogy ha egyszer találkozom Victoriával, mi már elválaszthatatlanok leszünk (...) Nekem ő a tökéletes" - nyilatkozta David. "Már jóval azelőtt vonzódtam Davidhez, hogy találkoztunk volna. Emlékszem, amikor egy futballmagazinnak adtam interjút, és különböző focisták fotóit mutatták nekem. Fogalmam sem volt, ki ő, de gyönyörűnek találtam" - emlékezett vissza Victoria.

Lerántották a leplet kapcsolatukról

Tom Bower író a The House of Beckham című könyvében arról ír hogy 2016 körül David és Victoria Beckham olyannyira elhidegültek egymástól, hogy szinte teljesen külön életet éltek és alig beszéltek, de a korábbi Rebecca Loos-ügy is nagyon nehéz helyzetbe hozta a házasságukat.