Meghan Markle kolumbiai turnéján luxusruhákat viselt: 40 millióba kerültek a szettjei

Harry herceg és Meghan Markle Kolumbiába látogattak, ahol gyorsan belemerültek a kultúrába, de természetesen hivatalos látogatásokból sem volt hiány. A hercegné nagyon odafigyelt öltözködésére, a 4 nap során viselt szettjei összesen 90 ezer fontba kerültek, vagyis átszámítva körülbelül 40 millió forintba. Íme, egy kis ízelítő a Meghan által viselt luxusdarabokból.

Meghan Markle és Harry herceg nagyon jól érezték magukat Kolumbiában

Meghan Markle szettjei 40 millió forintnyi fontba kerültek: íme, egy kis ízelítő a darabokból

Meghan Markle és Harry herceg befejezték a négynapos kolumbiai látogatásukat, amely során rengeteg programon vettek részt. A szórakozásra is hagytak időt természetesen, ennek köszönhetően láthatták salsázni a párt az egybegyűltek, majd pedig forró csókot váltani, de több hivatalosabb hangvételű programon is részt vettek, valamint igyekeztek megismerni a helyiek életvitelét és persze a gazdag kultúrát. A divat szerelmesei pedig nem hagyták szó nélkül Meghan Markle szettjeit sem, a körútra összesen 90 ezer font értékű ruhával érkezett a hercegné. Természetesen ezek között olyan felbecsülehetetlenül értékes darabok is voltak, mint a néhai Diana hercegné 17 800 fontos Cartier órája.

Az ékszerekkel, a dizájnercipőkkel és a kézműves darabokkal színesített ruhatár mindenki tetszését elnyerte, íme, egy kis ízelítő a hercegné által viselt öltözékekből azoknak árával együtt.

Johanna Ortiz „Twisted Cutout Midi Dress" ruhája a könnyed eleganciát és a trópusi hangulatot ötvözi, művészi csavarokkal, érzéki kivágásokkal, arany részletekkel, amely laza kifinomultságot sugároz. (1595 font, 710 ezer forint)

Harry herceg és Meghan Markle Kolumbiában: a hercegné ruhája, Johanna Ortiz, Twisted Cut-Out Midi Dress (1595 font, 710 ezer forint)

Jimmy Choo apró sarkú, kényelmes „Etana" papucsa vajpuha bőrből készült, és elegáns pántos részletekkel van ellátva. (675 font, 300 ezer forint)

Harry herceg és Meghan Markle Kolumbiában: a hercegné cipője, Jimmy Choo Etana 50 Leather Mules (675 font, 300 ezer forint)

A Cartier 18 karátos aranyból készült „Love Bracelet" karkötője minden öltözet tökéletes kiegészítője. (7050 font, vagyis körülbelül 3 millió forint)

Meghan Markle karkötője, Cartier, Love Bracelet (7050 font, vagyis körülbelül 3 millió forint)

