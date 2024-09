Ha imádod a farmert, ezeket a felsőket szerezd be hozzá ősszel! - Termékekkel, árakkal

A farmer tökéletes választás, ha sportosan nőies, de mégis szexi megjelenésre vágysz - egy csinos felsővel kombinálva pedig akár elegáns hatást is kelthetsz vele. Találd meg a számodra megfelelőt és indulj neki magabiztosan az ősznek!

A farmer igazán jó választás lehet őszre is

Forrás: Shutterstock

Mutatjuk, az idei ősz legtrendibb felsőit, farmer mellé

1. Virágmintás tüll felső - Berschka

Hosszú ujjú, mintás tüllpóló - 5595 Ft

Forrás: bershka.com

Ez az egyedi, vagány, szexi darab kitűnő választás lehet, ha fel akarod dobni a hétköznapjaidat – és a farmeredet. Viseld bátran ezt a virágos, tüll felsőt őszi szettjeidhez – az őszies virágminta és a tüll egyaránt hódít most a kifutókon.

2. Lyocell-keverék blúz - H&M

Lyocell-keverék blúz 11 495 Ft

Forrás: www2.hm.com

Ezt a kényelmes, túlméretezett szövetblúzt a legtöbb farmerhez bátran viselheted. Laza, elegáns megjelenést kölcsönöz, lezser, könnyed és visszafogottan nőies darab. A spagetti megkötőknek köszönhetően választhatsz, hogy egy mélyen dekoltált, dögösebb verzióra vágysz, vagy megkötöd a nyakadnál és a szolidabb verziót szeretnéd. Ezzel az igazán meleg, őszi „terrakotta” árnyalattal pedig finoman alkalmazkodhatsz az őszi hangulathoz.

3. Gyapjú öltönyblézer – Mango

Gyapjú öltönyblézer 35 995 Ft

Forrás: shop.mango.com

Ez a gyönyörű gyapjúblézer elegáns, időtálló stílust kölcsönös a megjelenésednek. A hűvösebb estékhez is kitűnően passzol, nem fogsz benne fázni, és kabát sem kell majd. Bátran viseld farmerrel, jót fog tenni a stílusodnak – olyan leszel, mint aki egyenesen a kifutóról jön.

4. Egyenes szabású, rövid ujjú pulóver – Reserved

LADIES` SWEATER PREMIUM 14 995 Ft

Forrás: reserved.com

Ha szereted az élénkebb színeket, viseld bátran őket ősszel is. Farmerhez is kitűnően passzol ez akvamarinkék kötött felső, csak arra figyelj, hogy érdemes sötétebb farmerrel kombinálni. A pulóver tengerészkék színben is elérhető. Ha a sötétebb árnyalatot választod, viseld bátran fekete, vagy akár sötétszürke farmerrel.

5. Asszimmetrikus felső - Mango

Asszimmetrikus leopárd mintás felső 7995 Ft

Forrás: shop.mango.com

A leopárd mindig is a divat alappillére volt. Jó hírünk van azoknak, akik kedvelik: ez a vagány, dögös mintázat idén ősszel is hódít a kifutókon. Ez az aszimmetrikus fazon pedig igazán imádni való.