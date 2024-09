Ezeket jó messzire kerüld el! – 5 súlyos stílusbaki, amitől öregebbnek fogsz tűnni

A rohanós hétköznapok során szinte törvényszerű, hogy becsúszik néha egy-két stílusbaki. Bár az őszi időszak tökéletes alkalom arra, hogy kipróbálj egy új divatirányzatot, színt vagy frizurát, az impulzív, nem következetes vásárlások eredménye, hogy olyan darabokat is megvásárolsz, amire valójában nincs szükséged! Néha persze nem árt, ha kipróbálsz valami merőben újat, de ha nem vagy elég körültekintő, sokkal öregebbnek tűnhetsz a korodnál.

Klasszikus stílusbaki, ha nem megfelelő sarokmagasságot választunk

Forrás: Shutterstock

A túl élénk színek, vagy éppen túl egyhangú szettek között egyensúlyozni nem mindig egyszerű feladat, azonban ha ránk hallgatsz, az alábbi ruhadarabokat és kiegészítőket jó messzire elkerülöd.

5 stílusbaki, amit minden divatrajongó elkövet

Van ugyan jó néhány olyan nő, aki az évek múlásával elsajátította az öltözködés művészetét, és mindig fantasztikusan néz ki – mindegy, hogy a kisboltba vagy a péntek esti randira ugrik el – sokan mégis azzal küzdenek, hogy egyáltalán kitalálják, mi fán terem a valódi stílus. A magabiztos döntéshez azonban ismerned kell bizonyos alapvető szabályokat. Persze csak az hibázik, aki nem is próbálkozik.

A személyes stílus kialakítása tulajdonképpen kísérletezés eredménye

Forrás: Shutterstock

Ha ismered az alapvető trendeket, kialakítottad saját stílusod és tudod milyen ruhadarabok, kiegészítők, szépségtermékek illenek hozzád, akkor egyre könnyebben fog menni a megfelelő fazon, anyag és szín kiválasztása. Addig is, nézzünk néhány kiugró példát, amik évekkel is öregíthetnek a megjelenéseden.

Túl sok kiegészítő

Az első és talán leggyakoribb hiba, amit elkövethetsz, ha túlzásba esel a kiegészítők terén. Néha a túl nagy fülbevaló, a túl sok nyaklánc, rikító sál vagy egyéb extrém kiegészítő zsúfolttá teheti az öltözéked, elterelve a figyelmet az egyébként stílusos összeállításodról. A sikkes, fiatalos megjelenés kedvéért válassz inkább apró gyöngy vagy oválisan ívelt fülbevalót és vékony nyakláncot, kifinomult medállal.

Túl erős smink

Mindenki látott már gyönyörűre festett szemeket, tökéletes, macskaszerű tusvonalat, de lássuk be, hogy az erős smink nem a legjobb választás. Az erős smink akár 10 évet is pakolhat ránk, ráadásul nem is áll jól mindenkinek. Az irodában/iskolában a visszafogott smink a nyerő, de este nyugodtan szabadon engedheted a fantáziádat.