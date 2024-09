Victoria Beckham hatalmas meglepetést szánt Harpernek: így festett a tini édesanyja kreációjában

A Beckham című dokusorozat és az In Vouge után nagy dobásra készül Victoria. A The Sun információi szerint szerződést írt alá a Netflixszel, amelyben mindenki megismerheti, hogyan vált a divat nagyasszonyává és sztárok tervezőjévé. Victoria a filmben, ami a napjait követi majd végig betekintést enged a munkájába, miközben a jövő évi párizsi divathétre készül. Victoria férjével, David Beckhammel, a David's Studio 99 produkciós csapatával és a Dorothy Street Picturesszel dolgozik majd a projekten. Egy bennfentes szerint ez a film minden eddiginél jobban megmutatja és közelhozza a nézőhöz a divat világát és persze Victoria életét is.