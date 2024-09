Nagyon rossz év áll David és Victoria Beckhamnek előtt: „Egy évnyi nyomorúság”

A helyi tanács jóváhagyta a Beckhamék londoni háza mellett álló, a „Millionaire's Row” (milliomosok utcája) néven is ismert területen található ingatlanon tervezett felújítási munkálatokat - írja a Sun. Az új tulajdonos azt tervezi, hogy felújítja a hat hálószobával és úszómedencével rendelkező, méregdrága kúria mind az öt szintjét. Az átépítés egy része a korábbi illegális módosítások kijavítását szolgálja. Ezeket megfelelő tervezés nélkül végezték még 2004-ben.

Nehéz év áll Viktoria és David Beckham előtt

A tanács azonban azt akarta, hogy Beckhamék is hagyják jóvá a szomszéd ház korszerűsítést, különben nem adják ki az engedélyeket.

„Elvárjuk, hogy a ház új tulajdonosa megvitassa terveit az összes szomszéddal, de mi is tájékoztatni fogjuk őket minden kérelemről, ugyanígy a lakóközösséget” - írta egy hivatalnok. „Lehetséges, hogy a kérelem benyújtása előtt el tudnak intézni vitás dolgokat, és így elkerülhető, hogy kifogásokat nyújtsanak be." A tisztviselő hozzátette, hogy ha Beckhamék morognak is a zajos munkálatok miatt, mindenképpen hálásak lesznek a megfelelő tájékoztatásért.

Beckhaméknek van másik házuk is

A 49 éves egykori futballsztár és 50 éves, divattervező felesége 2013-ban vásárolták meg a viktoriánus kúriát, majd további 10 millió dollárt költöttek a felújításra. A négyemeletes otthonuk hat hálószobával, fedett medencével, borospincével, edzőteremmel és otthoni szépségszalonnal büszkélkedhet. A sztárpának természetesen van másik háza is, így elmenekülhetnek, ha már nem bírják a zajt. Ott van a cotswolds-i farmjuk is, ahol a Beckham című dokumentumfilm jelenetei is forogtak, és ahol David a kertjét és a méheit is gondozza.