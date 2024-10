Ez az a szín, amiért idén ősszel a stílusos nők megőrülnek - Mutatjuk, hogyan viseld!

Ár: 11.490 Ft

Forrás: F&F

Burgundi, kényelem a ruha alatt

A fehérnemű látszólag részletkérdés, hiszen úgysem látszik, ráadásul csak egy kis része az öltözködésünknek. Egy rosszul megválasztott melltartó, vagy éppen bugyi azonban teljesen tönkre teheti a napunkat, ha nem biztosítja a megfelelő kényelmet, és innentől kezdve mindegy, mit viselünk fölötte, egész nap csak feszengeni fogunk. Legyen szó lezser farmernadrágról, kötött ruháról vagy elegáns nadrágkosztümről, a sloggi varrás nélkül melltartója tökéletes választás, amely egyesíti magában a csábítást és a kényelmet. Mivel varrásmentes, így semmi nem zavarja a ruha megjelenését.

Ár: 14.900 Ft

Forrás: Sloggi

Burgundi, a szezon legjobb választása

A szezon legütősebb trendszíne sminktéren is a burgundi, amely a klasszikus eleganciát idézi, emellett erőt és ambiciózusságot sugároz viselőjének. Mély tónusa miatt nagyon jól működik a fekete helyett, ugyanakkor sokkal izgalmasabb hatást tud elérni egy burgundi smink. A burgundi önmagában is nagyon hangsúlyos, igazi dívás megjelenést kölcsönöz, de színben harmonizáló rokon árnyalataival is remekül kombinálható: a mályva, a rózsaszín és a málna piros színekkel. Ha igazán trendi szeretnél lenni idén ősszel, válaszd körmeidre az extra hosszan tartó hatású Miss Sporty Perfect to Last körömlakkot, amely akár 10 napon át képese élénk színt biztosítani a körmeidnek, lepattogás vagy kopás nélkül. A professzionális ecsetnek köszönhetően precízen felvihető és tökéletes fedést biztosít.

Ár: 699 Ft

Forrás: Miss Sporty

Ajkaid is megérdemlik a kényeztetést

Az ajkaidat se hagyd ki a jóból! Merész színek egy mozdulattal, azonnali hidratálás, hosszan tartó, szatén finish. Ez az új Rimmel Lasting Finish Satin ajakrúzs. Megújult ápoló, tiszta, vegán formulával az ikonikus csomagolásban. Természetes eredetű aloe vera, maracuja olaj, uborka és kamilla gondoskodik az ápolt, hidratált, puha ajkakról és az egésznapos kényelmes viseletről. Ultra krémes, könnyed textúrája szépen terül az ajkakon, anélkül, hogy elkenődne vagy csomósodna.