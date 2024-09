Csillagjegyed meghatározza, milyen az öltözködési stílusod

Bak

Imádsz csinosan öltözködni, ám gyakran bizonytalan vagy a stílusok terén. A mindig realista és kissé földhözragadt Bak nőként kifinomult öltözködési stílusod van, amit a barátnőid is irigyelnek. Imádod a kapszula gardróbot és azokat az egyszerű darabokat, amelyeket többféleképpen kombinálva is hordhatsz. Csillagjegyednek hála még a legegyszerűbb szettet is képes vagy feldobni egy olyan kiegészítővel, amit csak azok vesznek észre, akik hozzád hasonlóan értenek a divathoz.