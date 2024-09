Katalin hercegné 5 kedvenc terméke: ezeket te is pár kattintással beszerezheted

Katalin hercegné 2011-ben ment feleségül Vilmos herceghez. Azóta már három gyermekük is született, emellett pedig Katalin sokat jótékonykodik, és bekerült a Time magazin a "100 legbefolyásosabb ember a világon" listájára is. Napjait évtizedek óta kamerák kereszttüzében tölti, ő továbbra is a minimál sminkre esküszik, amit a nem túl erősen fedő alapozóval, a barna szemkontúr ceruzával és egy leheletnyi rózsás arcpírral tesz tökéletessé.

Katalin hercegné kifinomult stílusú

Forrás: JUSTIN TALLIS / AFP

Szemeit jellegzetesen sminkeli: sokak szerint ő hozta vissza a divatba a fekete szemceruzát.

Katalin hercegné a megtestesült stílus

Bár Katalin hercegné jelenleg hercegnéi titulust tölt be a királyi családban, stílus terén maga a királynő! Stílusa nagyon sokat finomodott mióta wales-i hercegné lett. Ízlése kifinomult, és előkelő, olyannyira, hogy rajongók hada lesi nap mint nap az öltözködését, a sminkjét és frizuráját. Állítólag sok esetben az általa viselt ruhadarabok pillanatok alatt elfogynak a boltok polcairól, miután megjelent bennük valahol. Kétségtelen, hogy jó érzékkel nyúl egy-egy darabhoz.

Nagy figyelmet fordított az öltözködésre

Vilmos felesége rajong a divatért, de a szigorú brit protokoll szerint nem viselhet akármit, ezért inkább az előírásokat és a testalkatát veszi figyelembe, amikor egy-egy darabot felvesz. A királyi protokoll sokszor még azt is megszabja, mit ehetnek és miként neveljék gyermekeiket neveléséről, mert bizony még ezzel kapcsolatban is elvárásokkal szembesülnek.

Katalin hercegné odavan az egyszerű, letisztult darabokért, a klasszikus blúzokért, az élére vasalt nadrágokért, de a hivatalos megjelenések meg is követelik tőle, hogy mindig csinosan, a protokollra odafigyelve jelenjen meg a kamerák és a közönség előtt.

Milliókat inspirál a megjelenésével

Előszeretettel visel hosszú, klasszikus szövetkabátokat, magas sarkú cipőket és olyan darabokat, amik hangsúlyozzák karcsú alakját. Legtöbbször a visszafogott színek mellett teszi le a voksát, mint a fehér, a kék, a szürke vagy a fekete.

Forrás: Jane Barlow / POOL / AFP

A kiegészítők terén Katalin hercegné imád kísérletezni és játszani a stílusokkal: klasszikus megjelenéseit szereti néha a látványosabb, nagyobb és bátrabb ékszerekkel kombinálni. Emellett van néhány jól bevált trükkje, amihez ragaszkodik, hogy mindig csodásan, hibátlan külsővel jelenjen meg a kamerák előtt. Lássuk, melyek ezek!

Szép ajkak titka - Clarins Lip Perfector Rose Shimmer színben

Katalin hercegnét táskájában bizony mindig ott lapul kedvenc színezett szájfénye, méghozzá a Clarins - Natural Lip Perfector Glow nevet viselő terméke. Ez a krémes szájfény könnyedén terül el az ajkakon, és egyetlen mozdulattal fényessé és csillogóvá varázsolja azokat.