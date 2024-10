Így viseld az évszak legnőiesebb színét – Termékekkel, árakkal

A csokibarna szín idén ősszel nemcsak a fák leveleiben köszön vissza a következő hetekben, hanem a divatban is. A szezon legkedveltebb ruhái javarészt színtelenek, szürkék, a kiegészítők pedig végtelenül egyhangúak. Az ilyenkor uralkodó drámai tónusok és fazonok kétségtelenül nyomasztó érzéseket válthatnak ki, és negatívan befolyásolhatják a hangulatunkat. Természetesen a fekete örök klasszikus, ami sosem megy ki a divatból, de valljuk be, nincs is elegánsabb egy csokibarna kabátnál, kötött ruhánál, pulóvernél, mely finom megjelenése miatt szinte megköveteli, hogy megmutassuk a nagyvilágnak. A csokibarna körmökről és a füstös barna sminkről már nem is beszélve.

Csokibarna trend: Idén mindent ez a szín ural

Forrás: Shutterstock

Csokibarna trend - hódítanak a meleg árnyalatok!

Kabát, a legjobb befektetés

Bármilyen meglepő, de a kabát éppúgy stíluseleme a megjelenésednek, mint a többi ruha, amit alatta viselsz. A hidegebb hónapokban ez az, amit először észre vesznek rajtad. Válassz olyan hosszúságú darabot, ami a testalkatodhoz a legjobban illik. Az idei szezonban a karcsúsított fazon mellett nagy teret hódítanak az oversize darabok, melyek kényelmesek, praktikusak és minden alakhoz jól illenek. Egy szép csokibarna kabát, mint ez a Mohito műszőrme darab, csodásan illik a bézshez, a pávakékhez vagy a mély petrol színekhez.

Ár: 25.995 Ft

Forrás: mohito.com

Blúz, az örök stíluselem

A divat nagy előnye, hogy gyakran megismétli önmagát. így az újra felbukkanó divatirányzatok közül könnyedén találhatsz legalább egy, a szívedhez közel álló darabot, amely bárhol és bármikor előrántható a gardróbod mélyéről, és még a leghétköznapibb összeállítást is nőiessé varázsolja. Ilyen a csokibarna blúz, ami rakott szoknyával vagy könnyed, klasszikus kék szivarnadrággal sokkal üzletiesebb megjelenést kölcsönöz. Pulóver alatt viselve megváltoztatja a teljes összképet. A mi személyes kedvencünk ez a fodros H&M blúz, ami remekül mutat az idén ősszel oly divatos rövidnadrággal.

Ár: 9.295 Ft

Forrás: H&M

Kötött ruha, a megoldás mindenre

Van valami a puha, ölelni való kötött csokibarna ruhákban, amitől valahogy minden végtelenül elegáns, tiszta és kifinomulttá válik. A bordázott anyagú, garbós megoldások épp olyan népszerűek az idei szezonban, mint a térd alá érő, midi fazonok és monokróm tónusok. Ebben a kellemes őszi időben még bátran variálhatod színes bőrdzsekivel vagy műszőrme mellénnyel. Azt se felejtsd, hogy egy széles övvel mindig könnyedén kiemelheted tested legkarcsúbb vonalait. Ha csokibarna kötött ruhában gondolkodsz, érdemes szétnézni a bonprix oldalán is.