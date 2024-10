Ebben az életkorban már öregek vagyunk a sneakerekhez - állítja egy új tanulmány

Egy brit fogyókúrás cég friss tanulmánya azt vizsgálta, mikortól öreg egy nő ahhoz, hogy sneakert viseljen. A több mint 2000 nő részvételével végzett reprezentatív felmérés során megdöbbentő eredményre jutottak: a 44 éves, vagy annál idősebb nők már nem szívesen viselnek edzőcipőt, úgy érzik, már nem nekik való. Hogy ennek mi a konkrét oka, azt nem fejtegetik, mi csak találgatni tudunk, hogy esetleg a vakítóan fehér szín riaszthatja a középkorú hölgyeket.

Az éréssel, korosodással természetesen az ízlésünk is változik, vele együtt pedig a stílusunk is. 40 fölött már a visszafogott színek közül válogatunk, minták terén is a klasszikusakat kedveljük, és az eleganciát részesítjük előnyben a modernitás felett.

Alkossuk meg saját szabályainkat - a sneaker viselése nem életkor kérdése

Hogy szívesen viselünk-e tornacipőket, vagy rájuk sem tudunk nézni, az ízlés kérdése, nem a az életkoré. Egy tanulmány eredményei nem adhatnak okot arra, hogy félretegyük a legkényelmesebb, vagy nekünk legjobban tetsző sneakerünk. Olyan ruhákat és lábbeliket viseljünk, amelyekben jól érezzük magunkat - akár 80 évesen is!