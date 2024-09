Diana hercegné egyik ékszerét sem Katalin sem Meghan nem viselte: ez az oka

Nyomós oka annak, hogy ez a tiara még nem volt látható Katalin vagy Meghan fején. Diana hercegné a halála előtt írt egy „kívánságlistát”, amelyben részletezte, hogy mi legyen az ékszergyűjteményével. Ebben a levélben Diana azt kérte, hogy ékszereit osszák szét a fiai között, hogy később feleségeik használhassák azokat. Ez azonban nem vonatkozott a Spencer tiarára, mivel az a Spencer család tulajdonában maradt.

Diana hercegné tiarája

Forrás: Diana In Washington/huty25061

Diana hercegné tiarája

A Spencer tiara, amelyet Diana hercegné viselt az esküvőjén, közel egy évszázada van a Spencer család birtokában. Lauren Kiehna, a The Court Jeweller szakértője elmondta, hogy Diana hercegné gyakran kérte kölcsön ezt a tiarát apjától és testvérétől, Charles Spencer gróftól. A tiara a családi örökség része, és a jövőben Charles Spencer fia, Althorp vikomtja örökli majd. Bár technikailag lehetséges lenne, hogy Katalin vagy Meghan viselje a Spencer tiárát, ez kizárólag Charles Spencer gróf döntésén múlna. Ezen kívül a Spencer tiara nem tekinthető királyi tiarának, ezért Katalin és Meghan inkább a brit királyi család kollekciójából választottak ékszereket esküvőikre.

Huszonhét év telt el, de még mindig beszélünk Diana hercegnéről — vajon mi az oka?

Huszonhét évvel ezelőtt, 36 évesen egy halálos kimenetelű autóbalesetben vesztette életét Diana hercegné. A néhai walesi hercegné halálát a paparazzók és egy ittas sofőr okozta. Tragédiája nem csak a britekből váltott ki mély gyászt, a Westminster Abbeyben tartott temetésének televíziós közvetítését a világon két és fél milliárdan követték. Diana hercegné, ahogy életében, úgy negyedszázaddal a halála után is a popkultúra szereplője.

„Egy fiatal nő volt, aki nagyon is élte az életét, és a nyilvánosság előtt nőtt fel. Aggódó anya volt, divatrajongó, sok olyan aspektusa volt, ami a média őrületét és kíváncsiságát táplálta. Olyan valaki volt, aki büszke volt arra, hogy bevallja a hibáit, és hogy felfedi élete zűrzavaros részeit is, ami egészen más volt, mint a többi királyi családtagé, akik sokkal inkább az elvárások szerint viselkednek” — mondta el a professzor.