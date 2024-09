Katalin hercegné már nem viseli Diana zafírgyűrűjét: komoly oka van rá

A 42 éves Kate Middleton tegnap tett közzé egy igen intim és csodálatos videót, amiben arról számolt be követőinek, hogy végre befejezte a kemoterápiát. A felvételt múlt hónapban készítették Norfolkban, a családi nyaralásukon, és olyan pillanataiban mutatja be a királyi család tagjait, amilyeneket még sosem láthattunk. Katalin és Vilmos többször megfogják egymás kezét, átölelik egymást, összebújnak, és még csókot is váltanak.



A videó egyes részeiben azonban Katalin egyedül is látható. Van egy pillanat, amikor a háromgyermekes anyuka a mezőn sétál, és végigsimít a magas füvön. A rajongók azonnal kiszúrták, hogy Katalin már nem viseli Diana zafírgyűrűjét, amivel Vilmos megkérte a kezét, és pár pillanattal később az őj ékszer is megvillant, amint legidősebb gyermekét ölelte.

Katalin hercegné eddig le sem vette Diana zafírgyűrűjét

Forrás: Getty Images

A hercegné valóban lecserélte a 180 milliós darabot - a rajongók szerint azért, mert újrakezdésre van szüksége. Arról is meg vannak győződve, hogy az új ékszer Vilmos herceg ajándéka, és akkor kaphatta a hercegné, amikor befejezte a kemoterápiát - ami valószínűleg nem most, hanem már hetekkel ezelőtt megtörtént.

Katalin hercegné kezén ott az új gyűrű

Erre utal az is, hogy nem ez az első alkalom, hogy Katalin az új gyűrűt viseli. Már akkor is ez volt a kezén, amikor az olimpia után az angol küldöttség tagjainak gratuláltak. Az új ékszer is zafír - hasonlóan az eljegyzési gyűrűjéhez -, és persze a gyémántok sem hiányozhatnak róla.

Vilmos herceg 14 évvel ezelőt kérte meg Katalin hercegné kezét

A walesi herceg 2010-ben kérte meg Katalin kezét a 18 karátos aranyba foglalt, 12 karátos zafírral és 14 gyémánttal kirakott gyűrűvel egy kenyai utazáson.

„Nyilvánvaló, hogy édesanyám nem lesz itt, hogy részt vegyen a mókában és az izgalomban, így ez a módja annak, hogy közel tartsam őt magamhoz” - mondta Vilmos az eljegyzés bejelentése után.