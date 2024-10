Halloweeni jelmezek sztároktól, amiket könnyen beszerezhetsz

Amal Clooney és Cindy Crawford ’70-es évek diszkó dívái

Amal Clooney és Cindy Crawford ’70-es évek diszkó dívái

Forrás: Getty Images

Óriás hajkorona, erős smink, hatalmas karika fülbevaló és rengeteg csillogás. Inspirálódj Amal Clooney és Cindy Crawford diszkó díváiból akik az 1970-es évek divatját vették alapul jelmezeik elkészítésekor. A színes és fényekben gazdag szetted mellé, dobj fel néhány ékszert és szerezz be egy bundát.

Kim Kardashian Elle Woods jelmeze

A Doktor Szöszi a mai napig rengeteg halloweeni jelmezötletet rejt. Kim Kardashian egy egyszerűen beszerezhető Elle Woods szettet választott, amit mi is szívesen megalkotnánk. Egy rózsaszín feszülős ruhára, rózsaszín napszemüvegre és egy pár rózsaszín magassarkúra lesz szükséged. Szerezz be egy pompom tollat, és válaszd ki a legnagyobb táskát, amibe ha kiskutyát nem is, de egy plüsskutyust biztosan tudsz tenni, hogy létrehozd a saját Doktor Szöszid