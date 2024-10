Titkos jelentése van a fülbevalónak, amit Katalin hercegné legutóbb viselt

A hercegné október 9-én váratlanul jelent meg a nyilvánosság előtt - először, mióta bejelentette, hogy befejezte kemoterápiás kezelését. Katalin hercegné és Vilmos herceg a southporti késelés áldozataival, és az elhunytak hozzátartozóival találkozott október 9-én. A hercegné egy különleges fülbevalót választott a különleges alkalomra.

Katalin hercegné különleges, páfrány alakú fülbevalót viselt.

Forrás: Getty Images

Különleges jelentéssel bír az a 220 dolláros, páfrányalakú fülbevaló, amelyet Katalin hercené viselt múlt szerdán, október 9-én Southportban. Az ékszer gyártója szerint a páfrány a kitartás, a rugalmasság és az új kezdetek szimbóluma. Egészen biztos, hogy ez nem véletlen, Katalin tudatosan választotta ezt a fülbevalót a rákbetegségével való küzdelmére utalva.

Katalin hercegné márciusban jelentette be, hogy rákkal küzd. Videóüzenet nem sokkal azután érkezett, hogy apósa, Károly király nyilvánosságra hozta, hogy ő is daganatos betegséggel küzd. Katalin hercegné megelőző kemoterápiás kezelést kapott, ami szeptemberben fejeződött be. Katalin erről is megható videóüzenetben számolt be.

Katalin hercegné nagyon szeret főzni

A walesi hercegné szeret főzni, és gyakran készít házi kosztot a gyermekeinek. Katalin számára fontos, hogy finom és mindig friss ételt kerüljön az asztalra.

Tavaly, amikor a BBC Radio 1 adásában szerepelt férjével, Vilmos herceggel, a műsorvezetők, Jordan North és Vick Hope megkérdezték a párt, mit fognak vacsorázni, amikor hazaérnek aznap este. Katalin megkérdezte férjét, „Te főzöl?”, amire Vilmos azt válaszolta: „Nem, valószínűleg curry lesz, nem?” A hercegnő ekkor elmondta, hogy valószínűleg az egyik két specialitását fogja elkészíteni – curryt vagy teriyaki lazacot. A hercegnő azt is elárulta, hogy amikor elkészíti a curryt, fokozatosan kell hozzáadnia a fűszereket, mivel Vilmos bevallotta, hogy nem bírja a nagyon csípős curryt.

A curryk mellett Katalin megosztotta azt is, hogy mennyire szereti az olasz ételeket, és hogy gyermekeivel gyakran készítenek egy tál mac'n'cheese-t (sajtos tésztát).