Férjével együtt jelentette be a nagy hírt Palvin Barbi: mindenkinek leesett az álla

Tavaly derült ki, hogy hosszabb kihagyás után újra lesz Victoria’s Secret divatbemutató. A 2024-es show-t október 15-én, kedden rendezik a New York-i Brooklynban. A nagy visszatérés egyik főszereplője Cher lesz, és néhány változásra is számíthatnak a rajongók. A márka történetében először a show a közösségi médiában is megtekinthető lesz, így mi is láthatjuk, ahogy a magyarok üdvöskéje, Palvin Barbi végigvonul a kifutón angyalszárnyaival. A bemutatót a Victoria's Secret platformjain, köztük az Instagramon, a YouTube-on és a TikTok-on is megtekinthetik az érdeklődők.

Palvin Barbi ismét angyallá változik

Barbi a közösségi oldalán egy videóban jelentette be, hogy újra felkérték erre a megtisztelő feladatra. Eddig ő az egyetlen magyar lány, aki a márka hivatalos modellje lett. A felvételen feltűnik Barbi férje, Dylan Sprouse is, aki köntösben búcsúzik éppen távozó feleségétől.

Az idei eseményen várhatóan olyan legendás modelleket is láthatunk, mint Tyra Banks, Gigi Hadid és Taylor Hill.

„Őrületes érzés újra a Victoria's Secret kifutóján állni” - mondta Tyra Banks a fehérneműcég által múlt hónapban megosztott videóban. „Őszintén szólva sosem gondoltam volna, hogy végigmehetek újra ezen a kifutón."