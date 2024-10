Victoria Beckham bugyi nélkül: intim helyzetben fotózták a focistafeleséget - VIDEÓ

Victoria Beckham nem sokat hagyott a képzeletére legújabb videójában, amit az Instagram-oldalára töltött fel. Az 50 éves divattervező legújabb parfümének reklámfilmjében szexi bodyba bújt, amitől azonnal elaltak a rajongói.

Victoria Beckham intim helyzetbe mutatta meg elképesztő alakját

Forrás: GC Images

Victoria Beckham bugyi nélkül?

A felvétel annyira szexire sikeredett, hogy az első és talán még a második pillantásra is úgy tűnhet, mintha David Beckham felesége nem viselne bugyit. A négygyermekes anyuka kirobbanó formában van és úgy tűnik, nagyon élvezi az üzletasszony szerepet. Victoria tavaly dobta piacra parfümkollekcióját, a Reverie a harmadik illata.

Victoria Beckham Palvin Barbiról posztolt

Palvin Barbi egy gyönyörű, algazöld ruhát viselt a Victoria Beckham Spring/Summer 2025-ös kollekció bemutatóján. Az estélyi a szezon egyik legexkluzívabb darabja, Victoria egy egész videót szentelt a magyar modell bevonulásának. Egy korábbi posztban azt is megmutatta, hogyan készült az estélyi. A zöld ruhát már Victoria Beckham online shopjában is kapható, aki be akarja szerezni nyárra, annak nem kevesebbet, mint 472.300 Ft-ot kell kifizetnie.