9 dolog, ami a '90-es évek után most újra trendi

A '90-es évek a legdivatosabb évek voltak. A kifutók nemcsak szupermodellekkel voltak tele, hanem látványos, innovatív, szexi és váratlan ruhákkal. A meghökkentés és a jövő bemutatása mind a kifutókon történt, mielőtt az utcákra került. Manapság már nem kérdés, hogy milyen hatással van rád az outfied és a színek, amiket viselsz, ezért bátorítunk, hogy találd meg a stílusod. Ha te is imádod a ’90-es évek életérzését, akkor segítünk ezt becsempészni a ruhatáradba. Íme a legjobb trendek, amelyek visszatértek és újra beépítheted a ruhatáradba.

Forrás: Getty Images

A ’90-es évek legjobb trendjei

Aki nem élte át a ’90-es évek divatját, az biztosan imádni fogja ezeket a látványos trendeket, aki viszont átélte, annak van egy jó hírünk: minden formásabb, divatosabb és esztétikusabb, mint a ’90-es években volt, így nem muszáj elővenned a régi, traumákat okozó szettjeidet.

Természetesen néhány terméket is összeszedtünk, hogy könnyebb legyen a beszerzés. Olyan ruhákkal, cipőkkel és kiegészítőkkel fogsz találkozni, amelyeket azért is érdemes beszerezned, mert ha idén nem is, a jövőben még számos alkalommal lesz lehetőséged viselni.

Platform

Minél magasabb, annál jobb? Talán igaz, talán nem, egy biztos, a platform tele van erővel és látványossággal. A Spice Girls videóklipjei a tökéletes példák arra, hogyan viseld a platformot, ha igazi ’90-es évekbeli nő szeretnél lenni. Persze visszafogottabb is lehetsz és viselheted könnyedebb, farmer és ing szettekkel.

CORA Booties, ár: 95,990 Ft

Forrás: hoegl.com/hu-en

Szandál NINE WEST EZÜST, ár: 17 595 Ft

Forrás: ccc.eu/hu

Szőrmekabát

Az igazi állati szőrme használatát a 90-es évek óta nagyon sok márka mára betiltotta, de a műszőrmével rengeteg dolgoznak, hogy trendi kabátok szülessenek.

Hosszú műszőrme kabát, ár: 25 995 Ft

Forrás: bershka.com

Kétsoros, műszőrme dzseki, ár:16,995 Ft

Forrás: stradivarius.com

Meztelenruha

Kate Moss 1993-ban egy klasszikussá vált szettjével megalkotta a meztelenruha fogalmát. 2024-et írunk, és a meztelenruha még mindig divat a kifutókon, a vörös szőnyegen, de akár egy buliban is, ahol te is viselheted.

GOD SAVE QUEENS ruha ANGIE DRESS, ár: 45 990 Ft

Forrás: answear.hu

GYÖNGYÖS TÜLLRUHA, ár: 29.995 Ft

Forrás: zara.com

Térdzokni

A ’90-es évek középiskolás lányai egyenruhát viseltek, aminek elengedhetetlen darabja volt a térdzokni. A 21. század beköszöntével sem mondunk le a darabról, hiszen balerinacipővel, csizmával és akár sneakerrel is menő lehet.