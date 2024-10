5 elegáns színkombináció, ha nem szeretnéd, hogy olcsónak tűnjön a szetted

A hideg őszi napokon szettjeinkben több lesz a réteg és ez lehetőséget ad arra, hogy több színt vigyünk a ruháinkba. Ezzel nemcsak a hangulatunk javul, hanem lehetőségünk lesz elegáns színkombinációk létrehozására is, amelyektől szettjeink izgalmasabbak, látványosabbak és akár még drágábbak is lesznek. Persze, a high street boltoknak köszönhetően a szetteket könnyen összeállíthatod kevesebből is. Mutatunk 7 izgalmas színkombinációt!

5 izgalmas színkombináció az őszi napokra

Forrás: Shutterstock

1. Olíva zöld és szürke

Váratlan, szokatlan, de annál jobban működik. Az év domináns színe a brat zöld volt, de őszre egy sokkal mélyebb, sötétebb árnyalatban gondolkodtunk, ami igazán harmonizál az ősz színeivel és hangulatával. Ezt párosítottuk szürkével. A szürke bármely árnyalata könnyen kombinálható az olíva zöld egyedi árnyalatával, így nem lesz nehéz dolgod egy jó szettet összeállítani.

Outfit tipp: viseld a szürke kötött ruhád olíva zöld blézerrel, vagy szerezz be egy szép szürke szaténszoknyát.

1.FELHAJTOTT UJJÚ BLÉZER, ár: 18.995 Ft 2.Bordáskötött ruha, ár: 11 895 Ft 3.Hosszú ujjú póló, ár: 3 595 Ft 4.Répafazonú slim nadrág, ár:11 995 Ft

Forrás: zara.com, 2.hm.com, bershka.com, mohito.com

2. Burgundi és fekete

A burgundi az év színe, az ősz kedvenc árnyalata és szinte bármilyen ruhát s kiegészítőt megtalálsz burgundiból. Ha nem szeretnéd, hogy elveszítse varázsát, szeretnéd a szetted elegánssá és egyedivé varázsolni, akkor viseld feketével. A sötét, mély tónusok nagyon szépen harmonizálnak egymással és a szetted semmiképp sem fog olcsónak tűnni.

Outfit tipp: szerezz be egy burgundi kabátot és viselj alá tetőtől talpig feketét.

1.Kabát, ár: 59 995 Ft 2. Műbőr nadrág, ár: 16 499 Ft 3. Ráncolt ruha, ár: 17 995 Ft 4. Magas sarkú bokacsizma, ár: 14 995 Ft

Forrás: shop.mango.com, bonprix.hu, reserved.com, stradivarius.com

3. Bézs és fehér

A hidegebb tónusok kedvelőinek a bézs és fehér színkombináció egy remek választás. Elegáns, visszafogott, és ősszel is tökéletesen működik. A világos színek garantáltan fényt fognak vinni a szürke napokba. Válassz különleges szabásvonalakat és anyagokat!

Outfit tipp: fehér ruha és bézs kabát. Egy egyszerű, de nagyszerű kombináció.

1.Kétoldalas motorosdzseki, ár: 25 995 Ft 2.Midiruha kivágással, ár: 11 995 Ft 3.STRUKTURÁLT MELLÉNY ÖVVEL, ár: 18.995 Ft 4.Lenvászon Palazzo nadrág, ár: 14 499 Ft

Forrás: stradivarius.com, .bershka.com, zara.com, bonprix.hu

4. Rózsaszín és krémszín

A 2025-ös tavaszi-nyári kollekciókat idéző színkombinációt már az őszi szezonban is bevetheted. A hideg vibráló színek fényt visznek majd az őszi színpalettádba. Nem is kell új ruhákat venned, egyszerűen előkaphatod a tavaszi ruháidat és egy csizmával és kabáttal párosítva viselheted őket.

Válassz egy szép rózsaszín inget krémszínű szoknyával.