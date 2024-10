Stílusos és nőies: ez az 5 blézer az idei ősz must have darabja – Árakkal, lelőhelyekkel

Semmi kétség, a blézer soha nem megy ki divatból. Az idei szezon trendjei a kényelem és a klasszikus fazonok körül forognak, amit kedved szerint megfűszerezhetsz számos extravagáns részlettel, kiegészítőkkel. Az ilyenkor uralkodó drámai tónusok és fazonok kétségtelenül ezúttal is uralják a divatot. Természetesen a fekete örök klasszikus, ami sosem megy ki a divatból, de nincs is elegánsabb egy teljesen hófehér blézernél, amely finom megjelenése miatt szinte megköveteli, hogy télen is megmutasd a nagyvilágnak. De egy bordó vagy kockás darab is remekül kombinálható szoknyával, farmerrel, de akár az ősz nagy kedvencével, egy kötött ruhával. Ismerd meg a legdivatosabbakat, és szerezz be te is legalább egyet magadnak őszre!

Blézer divat: kerüld a túl sok szín egymásra halmozását

Forrás: Shutterstock

Blézer, az őszi divat egyik nélkülözhetetlen alapdarabja

Bármilyen meglepő, de a blézer éppúgy stíluseleme a megjelenésednek, mint a többi ruha, amit alatta viselsz. A hidegebb hónapokban ez az, amit először észre vesznek rajtad. Válassz olyan hosszúságú darabot, ami a testalkatodhoz a legjobban illik. Az idei szezonban a karcsúsított fazon mellett nagy teret hódítanak az oversize darabok, melyek kényelmesek, praktikusak és minden alakhoz jól illenek.

A barna az új fekete

A kora őszi divat egyik legelegánsabb és legnőiesebb viselete a barna blézer, amely már színéből és anyagából adódóan kifinomulttá és elbűvölővé varázsolja a megjelenésedet. Gyakorlatilag bármivel megállja a helyét: rohanó hétköznapokon rétegezheted kötött pulóverrel, de mellénnyel kombinálva ideális választás egy ünnepi alkalomra is. Kiválóan kombinálhatod a már meglévő alapdarabjaiddal, de feldobhatod az ősz legszebb kiegészítőivel is: bokacsizmával, bőrdzsekivel, rakott szoknyával. A mi személyes nagy kedvencünk a bonprix hosszított fazonú blézere.

Ár: 17.499 Ft

Forrás: bonprix.hu

Burgundi, a színek királynője

Ez a szín maga a nagybetűs elegancia, amelyről sohasem feledkezik meg a divat. A hűvös őszi hónapokban a nehéz kabátok alól kivillanó bordó részletek örök eleganciát sugároznak. A megfelelő színnel – pl. szürkével, kékkel, rózsaszínnel – kombinálva figyelemfelkeltő, a leghétköznapibb összeállítást is stílusossá varázsolja, és mindeközben úgy emeli ki viselője nőiességét, hogy nincs benne látványos ellentét, kirívó extravagancia, csak lágy színharmónia és kényelem. Pont, mint a Mohito bordó szépsége.