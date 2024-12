Ezekkel a karácsonyi dekorációkkal igazi ünnepi hangulatot teremthetsz otthon

Nagyméretű bögre karácsonyi mintával, ár: 4 995 Ft, X-mas lapostányér, ár: 3 490 Ft

Forrás: tchibo.hu, xxxlutz.hu

Karácsonyi világítás az egész lakásba

A világító kiegészítők nagyon jól mutatnak majd az ablakon, asztalon vagy csak úgy a nappaliban elhelyezve. Olyat válassz, aminek visszafogott fénye nem fogja túlragyogni a fát, de megidézi a karácsonyi hangulatot.

LED díszlámpa, ár: 4 990 Ft, Christmas Branch Bauble Decoration, ár: 29 995 Ft

Forrás: moemax.hu, zarahome.com

Díszek a nappaliba és a hálóba

Ha karácsony mániás vagy, akkor a jó hírünk, hogy ágyneműket, díszpárnákat és plédeket is vásárolhatsz, amelyekkel a nappalit és a hálót is feldíszítheted. Ha visszafogottabb ünnepi hangulatot szeretnél, akkor javasoljuk, hogy szerezz be néhány díszpárnát.

Nyomott mintás pamut díszpárnahuzat, ár: 1 795 Ft, Karácsonyi mézeskalács-figura alakú párna, ár: 6 595 Ft

Forrás: hm.com, reserved.com

Dobd fel a fürdőszobát is

Szappantartók, fürdőszobai kilépők és zuhanyfüggönyök is vannak már karácsonyi és ünnepi mintával, így a fürdőszobádat is kidekorálhatod.