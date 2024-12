Katalin hercegné állandóan ezt a nyakláncot viseli, mutatjuk hol szerezz be hasonlót

A gyöngyök az elegancia és az időtlen stílus megtestesítői, de idén új szintre emelték jelenlétüket a divat világában. A 2024-es őszi/téli kifutókon olyan nagy nevek, mint a Miu Miu, a Moschino vagy a Balmain is előszeretettel mutattak be gyöngyös darabokat. Úgy tűnik, még Katalin hercegnét is magával ragadta ez a trend, hiszen legutóbbi megjelenései során is a gyöngyök mellett tette le a voksát. Katalin hercegné nyaklánca egy egyszerű, de örök darab.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné nyaklánca könnyen beszerezhető

November 9-én a Royal Albert Hall-ban tartott Emlékezés Fesztiválján Katalin hercegné egy elegáns Alexander McQueen fekete kabátruhát viselt. Az outfitjét a néhai Diana hercegnőhöz köthető Collingwood gyöngy fülbevalóval és a Monica Vinader márkájú gyöngy nyaklánccal tette teljessé.

Katalin hercegné nyaklánca, a Nura Pearl Necklace egy igazán különleges darab: 18 karátos színarany bevonattal készült, amelyet gondosan rétegeztek 925-ös sterling ezüst alapra. A friss vízi gyönggyel díszített medál nemcsak elegáns, de elérhető árú is külföldön. Bár a hercegné ékszergyűjteménye jellemzően több ezer fontot ér, ennek a darabnak az eredeti ára 128 font, ami körülbelül 63.000 Ft.

Katalin először 2022-ben, egy koppenhágai hivatalos látogatás során viselte ezt a nyakláncot, majd két hónappal később újra megjelent benne, amikor egy krémszínű szoknyakosztümöt párosított hozzá a Self Portrait-tól a londoni Szülésznők Királyi Főiskolájának központjában tett látogatása során.

Monica Vinader és a brit királyi család

A Monica Vinader ékszermárka nemcsak Katalin hercegné kedvence, hanem számos hírességé és más királyi családtagé is. A hercegné 2014-ben a Természettudományi Múzeumban tartott Év Vadvilág Fotósa díjátadón a márka egyedi Riva Diamond nyakláncát és Riva fülbevalóját viselte, amelyek ma már nem kaphatók.

2016-ban, a kanadai hivatalos körútja során pedig a Monica Vinader Siren Green Onyx fülbevalójában tündökölt. Az ékszermárka rajongói között megtalálhatjuk Kamilla királynét és Meghan Markle-t is, de olyan hírességek is kedvelik, mint Kendall Jenner vagy Scarlett Johansson.