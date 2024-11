Katalin hercegné kedvenc illatai: megfizethető parfümöket használ

Katalin hercegné a királyi család egyik legnépszerűbb tagja, akinek imádjuk elemezni a haját, sminkjét és ruhatárát. Gyakran megkeressük a szettjeinek elérhető darabjait, valamint a sminkjéhez szükséges termékeket is, hogy mi is megvalósíthassuk minden álmunkat és csak egy picit hercegnőnek érezhessük magunkat. Ezt tanultuk a Disney mesékből, néha nekünk is szabad álmodozni. Ezúttal sikerült kiderítenünk Katalin hercegné kedvenc illatait, és meglepő módon nem méreg drága francia parfümőr által, a hercegné bőréhez személyre szabottan készített csodaszerekről van szó, hanem könnyen elérhető, jó illatú parfümökről.

Katalin hercegné kedvenc parfümjeiben a narancsvirág és a gyöngyvirág dominál.

Forrás: Getty Images

Ezeket a parfümöket viseli Katalin hercegné

Ha már tudsz úgy öltözködni és sminkelni, mint a hercegné, akkor eljött az ideje, hogy úgy is illatozz, mint a hercegné. Katalin hercegné kedvenc illatai egy Jo Malone és egy Illuminum illat.

Az egyik kedvenc egy narancsos illat

Jo Malone London Orange Blossom parfümje nagyon sokak szerint Katalin hercegné egyik kedvence. Annyira nagy rajongója a finom citrusos illatnak, hogy állítólag 2011-ben még azt is kérte, hogy ez legyen a nászéjszakája illata. A brit Vogue szerint Kate gondoskodott arról, hogy a nagy napon narancsvirágos gyertyák illata töltse be a Westminster Apátság levegőjét, illetve a mosdókban is a citrusos Jo Malone piperecikkeket választotta.

Mitől olyan különleges az Orange Blossom parfüm? Mandarin és a narancsvirág jegyeit tartalmazza, amelyeket az írisz és a vetiver földes-zöldes jegyei adják az alapját. Az illatból szerencsére nemcsak parfüm, hanem gyertya, testápoló, kézkrém és tusfürdő is létezik.

Jo Malone Orange Blossom, ár: 24 560 Ft

Forrás: vivantis.hu

Ha valami hasonlót szeretnél narancsos illatjegyekkel, akkor próbáld ki ezeket:

Full Orange Blossom Eau de Parfum, ár: 15 990 Ft, Guerlain Aqua Allegoria Orange Soleia, ár: 37 360 Ft

Forrás: the-body-shop.hu, notino.hu

A másik kedvenc egy virágos illat

A pletykák szerint Katalin korábban, többek között az esküvőjén is az Illuminum White Gardenia Petals illatot viselte, egy másik fehér virágos illatot, amit azóta már nem forgalmaznak. A parfümben az éteri fehér virágillat hármasától olyan különleges: gardénia, gyöngyvirág és jázmin, amelyek alapját a tiszta fák illata adja. Mivel az illat megszűnt, választhatsz helyette egy virágcsokrot idéző illatot. Fontos, hogy olyan parfümöt válassz, amelyet szívesen szaglászol egész nap, és az illatjegyek megfelelnek a stílusodnak.