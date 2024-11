9 kabát, ami pont olyan csinos, mint Katalin hercegné szettje

Katalin hercegné pontosan tudja, hogy milyen színek illenek a hajához, a bőréhez és a személyiségéhez, és a piros egy többször visszatérő szín. Kedvenc piros kabátjának most megkerestük az alternatíváit.

Katalin hercegné többször jelenik meg piros kabátban.

Forrás: Samir Hussein/WireImage/The Prince And Princess Of Wales Visit Wales

Katalin hercegnét már többször lencsevére kapták, akár hivatalos eseményen, akár családi rendezvény alkalmával csoda szép piros gyapjúkabátban. A hercegnének több is van ebből a kabátból, és többször is felveszi ugyanazt, így természetes, hogy eljött az idő, hogy megkeressük a számunkra is elérhető high street üzletekben a kabát alternatíváit.

Katalin hercegné piros kabátjának legjobb alternatívái

Katalin hercegné piros kabátja az olyan márkák és divatházak boltjaiból kerül ki, mint az Alexander McQueen vagy az LK Bennett. Ezektől a márkáktól vásárolni kicsit többe kerül, ráadásul még utazni is kell értük, így végignéztük a high street shopok kínálatát, és nem csalódtunk, számos alternatíva létezik.

9 kabátot találtunk különböző márkáktól és árkategóriákban, amelyek olyan csinosak, hogy akár Katalin hercegné szekrényében is megállnák a helyüket.

A kabátnak létezik gyapjú és műgyapjú változata is, illetve fogsz találni különböző darabokat különböző színű gombokkal. A gyapjúkabátok szabása egyszerű, de ha szívesen kiemelnéd a derekad, akkor megkötős verziókat is hozzáadtunk a galériához.