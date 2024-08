Kate Winsletet megalázták: "hurkás a hasad" - A színésznő nem hagyta magát

A színésznőt nem egyszer érte kritika, mondván, teste nem felel meg a hollywoodi szépségideálnak. Már James Cameron Titanicjának moziba kerülése után is beszóltak neki: egy lap élcelődve például azt írta, hogy azért nem fért az ajtóra mellé a jeges vízben Leonardo DiCaprio, mert Kate Winslet túl kövér.

A Titanic híres jelenétéből mémek is születtek, amelyek Kate Winslet alakját vették célba

Forrás: Getty Images

Kate Winslet ma már bátran fellép a body shaming ellen

Az esetből akkor mém és rengeteg cikk is készült, amit Kate nehezen viselt, de akkor hallgatott. Később viszont azt nyilatkozta, ha visszamehetne az időben, nem tartaná a száját: "Kur**ra nem voltam kövér" - emlékezett vissza és hozzátette, akkor még csak 22 éves volt, kereste a helyét a világban, nőként és színésznőként is, ma azonban már nyíltan kiáll a body shaming ellen. De nem Titanic (amelynek egy jelenetét meg is bánta) volt az utolsó, amikor Kate - aki egy időben étkezési zavarral is küzdött - megjegyzést kapott a testére.