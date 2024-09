Kate Winslet ezzel az egy feltétellel vetkőzik pucérra: nem enged belőle

Lee Miller, a modellből lett fotográfus élete egészen magával ragadta Kate Winsletet. A megható életrajzi filmben látható meztelen jelenetek forgatását azonban a színésznő szigorú feltételhez kötötte. Pályafutása során úgy alakította ki ezeket a feltételeket, hogy mindenki tudta, ezek teljesítésén múlik, hogy elkészülhessen egy-egy jelenet, így a forgatásokon mindenki tiszteletben tartotta a szabályokat.

Kate Winslet a Lee című filmben Forrás: Profimedia

Kate Winslet: A női test nem egy eszköz

Kate Winslet legújabb filmje, amely Lee Miller ikonikus fotóriporter és háborús tudósító életét mutatja be, izgalmas új fejezetet nyit a színésznő karrierjében. Winslet nemcsak főszereplőként, hanem producerként is részt vett a produkcióban, így még nagyobb szerepe volt abban, hogy milyen legyen a végeredmény.

Lee Miller élete rendkívül izgalmas és sokszínű volt. Az 1907-ben született Miller kezdetben modellként dolgozott, majd később fotográfusként és háborús tudósítóként vált világszerte ismertté. Miller a Vogue magazin számára dolgozott, és a második világháború alatt az egyik első női fotóriporter volt, aki a frontvonalakról tudósított. Munkássága során dokumentálta a háború legtragikusabb eseményeit, beleértve a koncentrációs táborok felszabadítását is.

A film középpontjában Miller bátorsága, művészi érzékenysége és egyedi látásmódja áll, miközben a nézők betekintést nyerhetnek a háborús Európa életébe az ő szemszögén keresztül. Lee Miller nemcsak a fotográfia világában volt úttörő, hanem a női újságírók számára is egyfajta inspirációvá vált, aki megmutatta, hogy a nők is képesek helytállni a legkeményebb körülmények között is. Kate Winslet számára ez a szerep rendkívül fontos, hiszen Miller életét filmvászonra vinni hatalmas feladat.

Miller kezdetben modellként dolgozott, de hamar abbahagyta, rájött, hogy jobb a fényképezőgép másik oldalán.

A meztelen jelenetek különösen érzékeny pontjai voltak a forgatásnak, Winslet többször is hangoztatta, hogy soha nem vállalna olyan jelenetet, ahol a meztelenség kizárólag a nézők szórakoztatására vagy a film marketingjére szolgál. Ehelyett fontosnak tartja, hogy a jelenet dramaturgiai jelentőséggel bírjon, és tükrözze a karakter érzelmi állapotát vagy helyzetét. Egy interjúban elmondta:

A meztelenség akkor elfogadható, ha annak mélysége és súlya van, és nem csupán a figyelemfelkeltés eszköze.

