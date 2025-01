Ezeket a ruhákat 2025-ben már nagyon ciki lesz viselni

2024-ben még trendinek tartottuk, 2025-ben viszont már ciki lesz viselni néhány ruhadarabot. A divatbloggerek és stílustanácsadók viszont arra figyelmeztetnek, hogy ezeket a darabokat nem kell kidobnod, csak egy időre elpakolni, mert lehet, hogy pár év múlva újra trendik lesznek. Nem szeretnénk, hogy bármilyen divatbakit elkövess, ezért nemcsak abban segítünk, hogy mit ne viselj 2025-ben, hanem abban is, hogy mit szerezz be helyette.

Ezeket a ruhákat és kiegészítőket ciki lesz viselni 2025-ben

Leopárdminta

A mob wife, azaz maffiafeleség trenddel érkezett a leopárdminta iránti imádat, aminek sajnos 2025-ben búcsút kell intenünk. Ugyan az állatminták sosem mennek ki igazán a divatból, ezért, ha te sem szívesen válsz meg kedvenc leopárdmintás darabjaidtól, akkor viseld továbbra is őket kiegészítőként egy-egy szettben. A leopárdminta helyét ezúttal a zebraminta és a kígyóminta fogja átvenni. A 2000-es évek elején volt nagy divat a kígyóminta, így nem csoda, hogy visszatér megújult, vagány, modern formában. A kifutókon is sokat láttunk belőle, viszont minden tervező és divatház szigorúan figyelt az állatvédelemre, és igazi bőr helyett, csak a kígyóbőr mintáját használták fel kabátok, nadrágok és táskák kivitelezéséhez. A zebracsíkok is mindenhol ott lesznek, főleg a nyárias, lenge darabokat díszítik ezzel a mintával, de akár zebramintás balerinacipővel is találkozhatsz majd.

Bő csípőfarmer

A Z generációnak köszönhetően nagyon sok divattrendet láttunk újra megjelenni a régmúltból, pontosabban a ’90-es és a 2000-es évekből. Az ultra bő farmer viselése határozottan 2024 problémája marad. A helyére egy nagyon izgalmas, hordó szabásvonalú farmer kerül, amelyet divatimádók már kiszúrhattak néhány celeben vagy influenszeren. A magas derekú, csípőnél bő, majd a lábszárain szűkülő fazon 2025 kedvenc farmere lesz, így érdemes már most résen lenned, és megtalálnod a testalkatodhoz legjobban illőt.

Masnik

2024-ben nagyon sok masnit láttunk ruhákon cipőkön, nadrágokon. Ugyan cuki volt, 2025-ben már ciki lesz viselni. Természetesen vannak olyan ruhák, amelyeknek hátán vagy derekán egy hatalmas masni található, ami elegáns megjelenést kölcsönöz, ám ha teheted, inkább cseréld le valami egyszerűbb fazonra ezeket. 2025-ben a balletcore lesz a legnépszerűbb trend, vagyis a szatén anyagú szalagok lesznek népszerűek, önmagukban is viselheted vagy a cipőd fűzőjeként, vagy övként a derekadon. A masnis pulóverek helyett is az egyszerű színű, átlapolós pulóverek kerülnek az üzletek polcaira. Az egyetlen masni, amivel egyik stílustanácsadónak sem lesz problémája, az a cuki kis szalag, ami a klasszikus balerina cipőt díszíti.