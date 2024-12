Vannak olyan ruhadarabok, amelyek semmi esetre sem hiányozhatnak a gardróbunkból. Ezek közé tartoznak a farmerek, kötött pulóverek és az ingek, azokon belül is a laza, csíkos ing, amely univerzális, de mégis klasszikus darabja a gardróbnak. Nem túl feltűnő, de mégis kényelmes és magabiztosságot ad. Ráadásul viselheted munkába, de a legjobb, ha hétvégén viseled farmerral, vagy valami hasonlóan laza, de divatos dologgal. Egy ing, amit eddig irodai viseletnek tartottál, most már a piaci bevásárlás vagy művészeti galériákban való látogatás alkalmával is megállja a helyét. Mutatjuk hol szerezd be!

A tél nagy visszatérője a csíkos ing '80-as évek stílusban.

Forrás: Getty Images

A csíkos ing a téli szezon kötelező darabja

A középkorban a csíkos póló, pulcsi vagy ing viselése hatalmas bajba sodort volna a pápával szemben, ugyanis a csíkos ruhadarabokat az ördög biztos jeleként tartotték számon. A középkor folyamán a csíkos öltözék a kevésbé szerencsések „egyenruhájává” vált. Prostituáltak, hóhérok, leprások, udvari bolondok, hűtlen Kerekasztal-lovagok, eretnekek, házasságtörő feleségek, őrültek és elítéltek hordták, hogy csak néhányat említsünk. Ezután jó pár év eltelt, amikor is a csíkok új szerepet kaptak. Az 1920-as években a női sportruházatban is gyakran viselték, valamint a kor hírességei, mint Al Capone is szívesen viselték.

Ahogy elérkezünk az 1940-es évekhez, a csíkos póló a stílus kifejezőjévé vált, köszönhetően a francia haditengerészetnek. Többé semmilyen társadalmi alsó réteghez nem kötődött a csíkos viselet, a franciák a marinière formájában emelték új szintre a csíkos pólót. Ez a 21 csíkból álló design (mindegyik Napóleon egy-egy győzelmét jelképezte) eredetileg a francia tengerészek egyenruhája volt. Ahogy az általában a katonai ruházattal lenni szokott, ez is beszivárgott a hétköznapi divatba világszerte.

Az 1970-es és 1980-as években a csíkos viselet, főleg a csíkos pólók, a punkok, hippik, rockerek és motorosok viselete lett. A csíkos ruhadarabokat jelképként viselték, kifejezve elégedetlenségüket a fennálló renddel szemben. Így a csíkok ismét visszakerültek azokhoz, akik eredetileg kényszerből hordták őket megbélyegzésként.