Ez 2025 színe - Így viselheted a kifutókat meghódító árnyalatot

A lágy, meleg barna színnel már találkozhattál: a kifutókon számtalan alkalommal megjelent, azután pedig a high street üzletekben is elérhetővé váltak az ebben a színben pompázó darabok. A Pantone Mocha Mousse árnyalata 2025 színe, ami meghódítja majd a boltokat, és valószínűleg a ruhatáradat is. A színt láthattuk teljes egészében vagy részletekben a 2025-ös tavaszi-nyári trendeket bemutató kifutókon, de természetesen már az őszi-téli ruhatárakban is megjelenik a neutrális szín. A high street üzletek kínálatában találtunk néhány izgalmas darabot.

A Pantone Mocha Mousse árnyalata 2025 színe.

Forrás: Shutterstock

2025 színe könnyen viselhető és már most beszerezheted

A gazdag karamelltől az áttetsző őzbarna árnyalatokig: a barna mindenféle árnyalatában megjelent a divatházak kollekcióiban idén: Max Mara, Hermès, Miu Miu, Fendi, Chanel és Chloé is bemutatott egy-egy mokka ihlette megjelenést a kifutón. Nem csoda, hogy ezek után ez az egyszerű árnyalat lett az év színe.

Mit jelent az év színe?

A Pantone minden évben kiválaszt egy színt, amely tükrözi a pillanatnyi hangulatot vagy a tágabb globális korszellemet, és bár ez a színvilág távolinak tűnhet a Brat zöldtől, ami kétségtelenül 2024 nem hivatalos színe volt, a Mocha Mousse az elkövetkező év szándékát is kifejezi.

A Pantone Az év színe programja a dizájnközösséggel és a színkedvelőkkel együttműködve ösztönöz beszélgetéseket a színek jelentéséről és azok különböző kultúrákban való értelmezéséről. Évente a közösség kiválaszt egy színt, amely szerintük leginkább kifejezi az adott kulturális pillanatot. Ezután a tervezőket világszerte arra hívják, hogy ezt a színt felhasználva alkossanak, fogadják be, és merítsenek belőle inspirációt minden iparágban.

A korábbi év színe választások, mint a 2024-es Peach Fuzz vagy a 2023-as Viva Magenta, sőt a Veri Peri árnyalata is megosztotta az internetet, és sokan azon tűnődtek, hogy az élénk vagy éppen túl halvány színek mennyire tükrözték az akkori korszellemet.

A Mocha Mousse azonban most különösen relevánsnak tűnik, hiszen az érzéki mélységet és a finom eleganciát sugározza. Bátran kijelenthetjük, hogy ez a szín a csendes luxus előtt tiszteleg.