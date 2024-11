40 felett ezek a színek fiatalítanak minket a legjobban

40 felett már nem mindegy milyen színkombinációt választunk magunknak. Egyes színek ugyanis öregítenek, mások viszont fiatalítanak, és közben nőies hatást is keltenek. Divat továbbra is ebben a szezonban a fehér, ami eleganciát és tisztaságot sugároz, valamint a barna világos árnyalatai, melyek melegséget kölcsönöznek a rohanó szürke hétköznapokban is. Ez a szín remekül kombinálható kékkel, fehérrel, bordóval, de a barnák egymással is kitűnően mutatnak, mint például a teveszín és a kávébarna. Frissítsd hát fel a ruhatáradat, és válassz magadnak egy új szettet az idei trendekből. A megfelelő színek nemcsak csodát tesznek a megjelenéseddel, fiatalítanak, de kiemelik a legelőnyösebb oldaladat is. Viseld őket gyakrabban!

40 felett ezzel az 5 színnel akár 10 évet is letagadhatunk

Forrás: Shutterstock

40 felett ezek a színek fiatalítanak a legjobban:

Fehér, az örök klasszikus

Ez a szín hamisítatlanul tiszta, ártatlan, friss, reménnyel teli, üde kisugárzást biztosít viselőjének. Bátran viseld, ha eleganciát, kifinomultságot, szeretnél elérni, illetve, fel szeretnéd hívni magadra a figyelmet.

Ha valakinek van stílusa, az annyit jelent, hogy képes magáévá tenni az épp aktuális trendeket, és ezekből összeállítani a saját megjelenését úgy, hogy a többiek szemében egyedi legyen, de saját magához hű maradjon. Persze vannak alapszabályok, trükkök ahhoz, hogy vonzónak érezhesd magad, a többi azonban kizárólag csak a személyiségeden múlik.

Ha egyszínű fehér ruhát viselsz, az optikailag nyújt és vékonyít

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2024 New Africa/Shutterstock. No use without permission.

Szürke, monokróm egy kis játékossággal

A kompromisszum színe, játékos átmenet a fekete és a fehér között. A legtöbben hadilábon állunk ezzel a színnel, hiszen sokunknak rögtön a szürke kisegér jelző ugrik be róla, pedig ez a szín is csodálatos, ha a megfelelő darabokkal kombináljuk. Viseld bátran, amennyiben tekintélyt, magbízhatóságot, kiegyensúlyozottságot szeretnél sugallni.

Egy kényelmes, szürke pulcsi és egy rakott szoknya remek alapja lehet az őszi szettednek

Forrás: Shutterstock

Sárga, egyedi és feltűnő

A barna és a fekete kedvelt árnyalata a ruhatárunknak ilyenkor ősszel, ám a sárgával sokszor mostohagyermekként bánunk, holott ez a szín igazán csodás és életteli – főleg a szürke, ködös napokon. A sárga az intellektus színe. Vidámságot, derűt, jó humorérzéket sugall. Bátran viseld amennyiben optimista látásmódra van szükséged, hisz ez a szín felvillanyoz és jókedvre derít téged is és a környezetedet is.