'90-es évek inspirálta trendek: idén úgy öltözhetünk, mint régi nagy kedvenceink a filmvásznon

A 90-es évek divatjának visszatérése igazán vegyes érzelmeket vált ki belőlünk. Bár ennek az évtizednek köszönhetjük a ma is kedvelt parti ruhákat és tűsarkú cipőket, számos olyan trend is volt, amelyeket inkább a múltban hagynánk. Azonban a sztárok, és a mi szekrényünk is rejteget olyan kincseket, amelyeket szívesen újraviselnénk. Na nem a kertésznadrágot, de a selyemhálóing inspirálta slip dresses vagy a kockás miniszoknya, esetleg a bőrdzseki még mindig olyan darabjai a szekrénynek, amit többet viselnénk. 2025-ben erre úgy néz ki, lesz is alkalom, hiszen ezek is visszatérnek. Mutatjuk a többi, ’90-es évek filmjei és vörös szőnyeges megjelenései inspirálta trendeket.

Ezek a 90-es évek filmek inspirálta trendek 2025-ben visszatérnek.

Forrás: Photo12 via AFP

A 90-es évek trendjei, amelyek visszatérnek 2025-ben

Éppen amikor azt hinnéd, hogy az összes elfeledett '90-es évekbeli trend végleg a múlté marad, jön egy újabb visszatérő darab. Carrie Bradshaw-n a Szex és New Yorkban vagy éppen a Spinédzserek filmben látott szettek újabban felbukkantak az üzletek polcain. Vannak filmek és sorozatok, amelyek annyira ikonikusak, hogy a mai napig erősen befolyásolják a divatot. Így ennek köszönhető, hogy az alábbi trendek még mindig jelen vannak.

1. Kockás miniszoknya

Clueless

Forrás: MOVIESTILLS/ZUMA Press

Cher és Dionne a ’90-es éveket meghatározó stílusikonok, akik átírták az iskolai viselet szabályait. A kockás miniszoknya nekik köszönhetően még mindig divatos.

2. Kivágott felső

Forrás: 7eme Art / Photo12 via AFP

A strandra is, de a hétköznapokba is abszolút divatos lesz egy olyan inget viselni, mint Gwyneth Paltrow a Szép remények című filmben. Mindegy milyen anyagból készül kedvenc új felsőd, a lényeg, hogy egy gomb tartja össze, és megmutatja a hasad. Ha szívesen követed a trendet elég beszerezned egy szép inget, amit csak felül gombolsz össze.

3. Bőrdzseki

Matrix

Forrás: NORTHFOTO

A ’90-es években extra népszerűek lettek a bőrkabátok, ami a Mátrix filmeknek köszönhető. Winona Ryder és Kate Moss is nagy fanatikusai lettek a bőrdzsekinek, és nem egyszer láttuk benne őket. A trend 2025-ben is megállja a helyét, sőt akár a hosszabb verziót is választhatod a hidegebb napokra.