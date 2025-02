Angelina Jolie 3 egyszerű divatszabálya: így lehetsz olyan stílusos, mint ő

A színésznő tavaly év végén végleg maga mögött hagyta a Brad Pitt-től való szakítás nehéz időszakát, és újra elemében van. Nemcsak karrier terén, de a magánéletében is: Angelina Jolie tavaly arról beszélt egy interjúban, hogy átalakulóban van a személyisége, hiszen szerinte az elmúlt tíz évben nem igazán volt önmaga. És ez meglátszik a sikkes ruhatárában is.

Angelina Jolie stílusa az utóbbi években egészen leegyszerűsödött és minimalistává vált.

Forrás: Getty Images

Öltözz úgy, mint Angelina Jolie!

2023 őszén a színésznő új vállalkozásba kezdett, megalapította az Atelier Jolie-t, ami valójában egy kollektíva. Méghozzá a világ minden tájáról érkező szabók, tervezők, szabásminta-rajzolók számára, akik már létező, kiváló minőségű vintage és maradék anyagokat használnak fel új ruhák létrehozására.

A munka láthatóan jó hatással volt rá, és amint azt az IndieWire-nek adott interjújában is elmondta, most már idősebb nőnek érzi magát, amit már teljesen el is fogadott. Persze az nem újdonság, hogy nem harcol az évek ellen, a Vogue-nak már 2021-ben is azt nyilatkozta, hogy már alig várja az ötvenes éveit.

3 stílusszabály 40 felettieknek

1. Kiváló minőségű darabokba fektet be, és viseli őket a végsőkig

Egy interjúban elmondta, hogy ha egyszer megvásárolt egy ruhadarabot, akkor a végsőkig elhordja. Hogy ruhái tíz év múlva is divatosak legyenek, vagyis ne tűnjenek elavultnak, már csak alapdarabokat vásárol, mondhatni kapszulagardróbbal dolgozik. Szereti az olyan örök darabokat, mint a ballonkabát, amelyeket többféleképpen is hord.

A ballonkabát minden színben és minden életkorhoz remekül néz ki, akár fehér pólóval és a fekete nadrággal, akár szoknyával vagy ruhával párosítjuk.

2. Ha megvan a hozzád illő szín, válaszd annak árnyalatait

„A trendek és a színek szórakoztatóak, de ha biztosra akarunk menni, jobb, ha ruhatárunk inkább egymáshoz hasonló színekből áll” – vallja Angelina Jolie. Ha egy-két színcsaládhoz ragaszkodunk, akárcsak Jolie, sokkal könnyebben variálhatjuk meglévő darabjainkat.

A színésznő a natúr tónusokat, a fehéret és a feketét választotta, így pedig gyorsan, stylist nélkül is össze tud állítani olyan szetteket, amelyek mindig elegánsnak tűnnek. Akár barna nadrág és bézs ing, akár barna ruha és fekete csizma: a színek mindig harmonizálnak egymással.

Ha a bézs és a barna nem a te színed, semmi baj – minden színnek van egy sor árnyalata, amely alapdarabokkal a végtelenségig variálható.

3. Egy jó minőségű táskába érdemes befektetni

Angelina Jolie, mint a legtöbb nő, rajong a dizájner táskákért. A színésznőnél talán ez az egyetlen „divatozás”, amit elkövet. A kedvenc táskái között van a Céline, különösen a textil Horizontal Cabas nevű modellt kedveli, a Saint Laurent és a Valentino. Mivel fontosak számára a fenntarthatósági szempontok, akárcsak a nagyobb kiadást jelentő kabátjai esetén, ezeket is folyamatosan újra és újra hordja.