A Grammy-gála legjobb cipői, amik az egyszerű ember számára elérhetetlenek

A 67. Grammy-gála minden részletében tele volt izgalommal és meglepetéssel. Nemcsak a jelöltek, nyertesek és előadások okoztak rengeteg örömet és boldogságot a résztvevőknek és a rajongóknak, hanem a vörös szőnyeges megjelenések is. A divatot kedvelők számára egy ilyen esemény minden pillanata számít, hiszen rengeteg divattörténelmi pillanatnak lehettünk szemtanúi. Azt már tudjuk, hogy Bianca Censori meztelenruhája mellett Jaden Smith Abodi Dóra által tervezett kastélyos fejdísze már nem is feltűnő, de az igazi kincsek a részletekben rejlenek. Ilyen kincsek voltak a cipők. Mutatjuk a Grammy-gála legjobb cipőit.

Billie Eilish a 2000-es évek legmenőbb cipőjét hozta vissza Grammy-gála színpadára.

Forrás: Billboard via Getty Images/67th GRAMMY Awards - Show

A Grammy-gála legjobb cipői

Egyedi, különleges, látványos, és sajnos az átlag emberek számára egyik kreáció sem elérhető. Ezek a cipők nemcsak azért különlegesek, mert egy-egy luxusmárkához kötődnek, hanem, mert aki viselte, annak pontosan a lábára készült.

Chappell Roan pink csizmája

A rózsaszín pónihoz metál rózsaszín westerncsizma dukál. A különleges csizma tökéletese kiegészítette Chappell Roan cowboyokat megszégyenítő szettjét. A pink pónilovon pedig kifejezetten jól nézett ki az énekesnő az előadása közben.

Chappell Roan

Forrás: FilmMagic/67th GRAMMY Awards - Show

Sabrina Carpenter csillogós Mary Jane cipője

Az egyedi tervezésű Louboutin úgy készült, hogy passzoljon Sabrina Carpenter fekete és babakék Dolce& Gabbana szettjéhez is, ugyanis az énekesnő a színpadon cserélt ruhát. És persze arra is figyeltek, hogy tudjon táncolni a piros talpú cipőben, ami az előadást látva, sikerült is.

Sabrina Carpenter

Forrás: Billboard via Getty Images/67th GRAMMY Awards - Show

Benson Boone Adidas cipője

Az egyedi tervezésű babakék Adidas sneaker úgy készült, hogy tökéletes kiegészítője legye Benson Boone Elvis Presley-t idéző megjelenésének. A csillogós részletekkel ellátott sportcipő nem maradt feltűnésmentes. Örülnénk, ha a márka piacra dobna valami hasonlót.

Benson Boone

Forrás: Billboard via Getty Images/67th GRAMMY Awards - Show

Billie Eilish chunky Etnis cipője

A 2000-es évek legnépszerűbb cipője volt az Etnis, ami most várhatóan újra divatba jön Billie Eilish-nak köszönhetően. Az óriásinak tűnő sneakert senki más nem tudná olyan magabiztosan viselni, mint Billie Eilish.

Billie Eilish

Forrás: Billboard via Getty Images/67th GRAMMY Awards - Show

Cynthia Erivo szatén platformja

A Wicked sztárja egy őrülten magas sarkú cipőt viselt a színpadon, aminek a különlegessége nemcsak a hajszálvékony tűsarok, hanem a platform és a cipő orra is. A szatén magas sarkúval Quincy Jones előtt tisztelgett az énekesnő.