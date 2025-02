Csupasz combok és meztelenruhák: villantások a Grammy-gála vörös szőnyegén

A 67. Grammy-gála magyar idő szerint hétfőn hajnalban került megrendezésre. A Los Angelesben tartott esemény mindig is a merész, váratlan és látványos ruhák helye volt. Idén sem volt ez másképp. A Grammy-gála vörös szőnyegén Bianca Censori teljesen meztelenül jelent meg, testét egy átlátszó neccruha próbálta meg takarni. Ő talán túlzásba vitte, de más sztárok is akadtak, akik nem sokat bíztak a képzeletre, és bátran mutogatták izmos lábaikat vagy éppen csodás alakjukat egy-egy látványos ruhában.

Taylor Swift testékszert is villantott a Grammy-gála vörös szőnyegén

Forrás: Kevin Mazur/Getty Images

Merész villantások a Grammy-gála vörös szőnyegén

Taylor Swift

Az énekesnő nemrég zárta le az Eras turnéját, amelyet most a Grammy-gálán való megjelenéssel is megkoronázott. A vörös szőnyegen egy piros csillogós Vivienne Westwood ruhát viselt, ami elég rövid volt ahhoz, hogy Taylor Swift megmutassa hosszú lábait. Még egy kis testékszert is villantott, amin egy T betű lógott.

Taylor Swift

Forrás: Kevin Mazur/Getty Images

Madison Beer

Madison Beer nem bízott sokat a fantáziára, amikor ebben a Miss Sohee 2025-ös tavaszi-nyári kollekciós ruhában jelent meg. A ruha szinte mindent megmutat az énekesnő testéből, mégis elegánsan takar, ahol kell.

Madison Beer

Forrás: CBS via Getty Images/The 67th Annual Grammy Awards

Chrissy Teigen

A meghökkentés mestere, Chrissy Teigen, így nem is vártunk mást tőle. A drámai hatású ruhát Christian Siriano tervezte.

Chrissy Teigen

Forrás: Getty Images

Julia Fox

Julia Fox Bianca Censorihoz hasonlóan szinte teljesen meztelenül lépett a vörös szőnyegre. Kanye West exének testét azonban talán egy kicsit több textil takarta, mint a rapper jelenlegi feleségéét. A sárga gumikesztyűt már nem is részleteznénk.

Julia Fox

Forrás: Getty Images

Willow Smith

Jaden Smith kastély fejdísze mellett Willow Smith szettje sem kerülte el a figyelmünket, hiszen a rapper fehérneműben lépett a vörös szőnyegre. A fűzőt és a bugyit Versace platformcipővel és egy hosszított, szabott zakóval egészítette ki, amely a McQueen 2024-es őszi kollekciójából származott.