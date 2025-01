Jennifer Lopez és Ben Affleck megegyeztek: ilyen feltételek mellett válnak

Ben Affleck és Jennifer Lopez hivatalosan is lezárja házasságát. Az egykori sztárpárnak sikerült mindenben megegyeznie, így semmi akadálya, hogy aláírják a válási papírokat.

Jennifer Lopez és Ben Affleck elosztották a javaikat

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck válási procedúrája öt hónapig tartott

Ben Affleck és Jennifer Lopez hivatalosan is lezárja házasságát – tudta meg TMZ. A válási procedúra mindössze öt hónap alatt lezajlott, és úgy tudni, a felek február 20-án véglegesítik különválásukat. A felek megegyezését Laura Wasser válóperes ügyvéd segítette.

Mindenki azt viszi, ami az övé

A két sztár nem kötött házassági szerződést, most pedig úgy egyeztek meg, hogy egyiküknek sem kell tartásdíjat fizetne. A vagyonmegosztás során mindketten megtartják azokat a javakat, amelyeket a házasság alatt egyénileg szereztek. Ben Affleck megtartja filmes bevételeit, míg Jennifer Lopez is minden projektjéből származó jövedelmet magáénak tudhat ezentúl is. Ben Affleck megtartja részesedését a rendkívül sikeres Artists Equity produkciós cégben, amelyet 2022-ben alapított, mindössze négy hónappal azután, hogy feleségül vette Lopezt A cég olyan filmeket jegyez, mint az Air, az Unstoppable, az Instigators és a The Accountant 2. Jennifer Lopezt saját vállalkozásai és jogdíjak illeti meg, beleértve azokat a filmeket és zenei anyagokat is, amelyeken a házasságuk alatt dolgozott, mint például az Atlas, a This Is Me... Now, a The Mother, a Shotgun Wedding és a Marry Me.

Megegyeztek a közös ingatlanról is

A házaspár a házasságuk alatt vásárolt 61 millió dolláros luxusvilláját még mindig árulják, de az ingatlan - vagyis az abból befolyó jövedelem - sorsa szigorúan bizalmas megállapodás tárgya. A villa jelenleg is a piacon van, de még nem talált vevőre.

Jennifer elhagyja Ben nevét

Jennifer Lopez visszatér eredeti nevéhez, Jennifer Lynn Lopezhez, és elhagyja az Affleck vezetéknevet. A válás hivatalosan hat hónappal azután zárul le, miután a színésznő beadta a válókeresetet.