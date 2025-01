Jennifer Lopez körömlakkja mindent visz: te is ezt akarod majd viselni

Jennifer Lopez sosem riadt vissza a nagyívű változásoktól, előszeretettel próbál ki új stílusokat, frizurákat és a különböző extravagáns manikűrökkel is szívesen kísérletezik. Az elmúlt évek során az egyszerű, letisztult natúr manikűrtől, a legmodernebb építési technikákon át, a legextrémebb körmökig számos színt és stílust kipróbált és úgy tűnik, továbbra is élen jár a körömtrendek diktálásában.

Jennifer Lopez: a körömlakk, amely természetes eleganciát és diszkrét bájt sugároz

Forrás: Shutterstock

Jennifer Lopez újított: körömlakkja mindent visz ebben a hónapban

Az Instagramon legelőször az énekesnő manikűröse, Tom Bachik mutatta meg az új őrületet, a "csokoládé cseresznye" körmöket – ami 2025 egyik legnagyobb körömtrendje lesz. Ezt a színárnyalatot amúgy már láthattuk Kylie Jenner, Kate Moss és Selena Gomez körmein is. Ez a kifinomult nőiességet tükröző körömlakk egyértelműen a téli szezon sztárja, melynek óriási sikere éppen az egyszerűségében rejlik. Bár továbbra is nagyon divatosak a kövekkel és króm pórral felturbózott manikűrök, ez a csokoládé cseresznye változat most minden mást leköröz. A lakk már önmagában is fantasztikusan néz ki, nagyon elegáns és látványos, így semmilyen extra díszítést vagy egyéb kiegészítőt nem igényel.

Berobbant a csoki és a cseresznye őrület

Ki ne vágyna a bűnre csábító csokoládé és a forró nyarakat idéző cseresznye édes párosára, valamint a nőies és kifinomult színek játékos keverékére? A pontos körömlakk amúgy, amelyet Bachik használt, az Aprés Gel Couleur Blood Moon árnyalata, amit fényes fedőlakkal kombinált a tökéletes hatás elérése érdekében. Ha te is szívesen kipróbálnád ezt az ínycsiklandó színt, az alábbi termékek közül bátran mazsolázhatsz:

1. Rimmel 60 Seconds Super Shine körömlakk

A Rimmel 60 Seconds Super Shine körömlakk trendi színekkel teszi még tökéletesebbé a megjelenésedet. A 3 az 1-ben színtechnológia az alaplakk, a színek teltségét és a top coat fény funkciót egyesíti.

Ár: 740 Ft

Forrás: Forrás: Notino

2. Iconails Nail Polish - 131 ESPRESSOly Great

Ez a lakk akár 7 napig is tart - fedőlakk nélkül. Az új körömlakkformula tökéletes gélhatású felületet és maximális tartósságot biztosít a körmeidnek. A GLOSS SEAL'RTM technológiának köszönhetően a körömlakkok látványos, magasfényű felületet kínálnak.