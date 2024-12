Videómontázsban foglalta össze 2024-et Jennifer Lopez

Jennifer Lopez készen áll az újrakezdésre

„Kemény éve volt, de jól van. Készen áll a karácsonyra és arra, hogy megújulva kezdje az új évet” - nyilatkozta a pár egy ismerőse néhány hete a People magazinnak. „Jennifer most saját életére, és a Marc Anthonytól született ikreire, Maxra és Emmére koncentrál” - tette hozzá. Az énekesnő jelenleg új otthont keres gyermekeivel, a napokban Beverly Hillsben és Brentwoodban - ahol Ben Affleck is él - is látták, amint luxusvillákat nézett meg.