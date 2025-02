Ezek Meghan Markle kedvenc nadrágjai: itt szerezheted be te is a menő darabokat

Meghan Markle a Harry herceg szervezésében és közreműkődésében szervezett Invictus Games-en jelent meg jelent meg Kanadában. A sportesemény nem kíván meg különlegesebb öltözéket, de mivel a királyi család egykori tagjairól van szó, nem mindegy, hogy mit viselnek az ide érkezők. A sussexi hercegné ezúttal is hozta visszafogott, de nőies és elegáns stílusát, viszont meglepő módon egy olyan nadrágban jelent meg, ami nem túl népszerű. Meghan Markle trapéznadrágja lehet a jele annak, hogy 2025 legtrendibb farmerja a trapézfarmer lesz?

Forrás: WireImage/Getty Images

Meghan Markle nadrágja lehet 2025 legnagyobb trendje

Valami érdekes dolog történik a nadrágokkal. Ha te is észrevetted, hogy az egykor mindenhol megtalálható bő szárú, túlméretezett és hordó fazonú farmerek egyre szűkebbek lesznek, nem vagy egyedül. Olyan hírességek, mint Bella Hadid és Zoe Saldaña, a bő nadrágok elleni trend élére álltak, és úgy tűnik, hogy ezt az irányzatot, most Meghan Markle is megtámogatta.

Meghan Markle a bootcut fazonú trapézfarmer visszatérésére tett egyértelmű utalást legutóbbi nyilvános szereplésekor a 2025-ös Invictus Gamesen Kanadában. Vasárnap a hercegné kézen fogva sétált be férjével, Harry herceggel egy kerekesszékes kosárlabda-mérkőzésre. Az alkalomhoz illően, kényelmesen, sportosan elegáns szettbe öltözött: egy sötétkék kötött pulóvert és egy sötét mosású bootcut farmert választott. Az összeállítást fekete, hasított bőr bokacsizmával és gyémánt fülbevalóval egészítette ki.

Visszatér a trapézfarmer

A bootcut fazon lassan visszatér a trendek közé. Kendrick Lamar is ezt a fazont viselte a Super Bowl Halftime showjában, de már számos hírességen is láttunk trendi trapézfarmereket.

Forrás: WireImage/Getty Images

A sussexi hercegné maga is szereti mind a bő szárú, mind a szűk nadrágokat. Amikor 2018-ban beházasodott a brit királyi családba, Meghan felfrissítette a királyi család női öltözködésre vonatkozó szabályait azzal, hogy a sikkes, bő szárú nadrágokat a ruhatára alapdarabjává tette. Az évek során azonban nem feledkezett meg korábbi stílusáról sem; a hercegné továbbra is gyakran jelenik meg jól bevált szűk farmerjeiben.