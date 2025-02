Íme, a Super Bowl legjobban öltözött sztárjai: divatshow-t csináltak a sporteseményből

A 2025. február 9-én rendezett Super Bowlon nemcsak a pályán zajlottak az események, hanem azon kívül is. Nem verekedése, összezördülésre vagy botrányos interjúkra gondolunk, hanem komoly öltözködésbeli harcokra. A játékosok és a híresség közül nem kevesen pályáztak a legjobban öltözött résztvevő címére. Először a Super Bowl történetében a 2025-ös döntő saját vörös szőnyeget kapott a Superdome bejáratánál a New Orleans-i helyszínen, ahol a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs csapott össze. Illetve az NFL nemrégiben kinevezte a liga első divatszerkesztőjét is, Kyle Smith stylist személyében. Mutatjuk a legjobban öltözött játékosokat és hírességeket.

Serena Williams a Super Bowl Halftime show-jában mutatta meg szettjét.

Forrás: Getty Images/Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show

A legjobban öltözöttek a 2025-ös Super Bowlon

Travis Kelce

A Kansas City Chiefs játékosa és nem mellesleg Taylor Swift párja, egy izgalmas téglavörös szettben érkezett a játékra.

Travis Kelce

Forrás: Getty Images/Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs v Philadelphia Eagles

Saquon Barkley

A Philadelphia Eagles játékosa tetőtől talpig farmerben jelent meg, amihez egy kék-fekete táskát választott kiegészítőnek.

Saquon Barkley

Forrás: Getty Images/Super Bowl

Blue Ivy, Rumi és Jay-Z

Az eseményen természetesen ott volt Jay-Z és két lánya, Blue Ivy és Rumi is. Blue Ivy oversized kabátjához, oversized nadrágot választott és egy leopárdmintás táskával egészítette ki. Rumi szintén egy laza szettben érkezett farmert és bomber dzsekit viselt, míg Jay-Z tetőtől talpig feketében jelent meg.

Blue Ivy, Rumi és Jay-Z a Super Bowlon.

Forrás: Profimedia

Serena Williams

Serena Williams nem a közönség soraiban, hanem a színpadon mutatta meg tánctehetségét. A teniszező egy kék tenisszoknyában, hozzá illő ingben és fehér tornacipőben táncolt Kendrick Lamar előadása során.

Serena Williams

Forrás: Kevin Mazur/Getty Images for Roc/Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show

Ivanka Trump

Donald Trump az első amerikai elnök, aki elnöksége alatt ellátogat egy Super Bowl-meccsre. Mint minden alkalommal, most is híres piros nyakkendőjét és fekete öltönyét viselve érkezett. Vendége lánya, Ivanka Trump volt, aki fehér szettjét egy sötétbarna övvel egészítette ki.

Donald Trump és Ivanka Trump

Forrás: Kevin Mazur/Getty Images for Roc/Super Bowl LIX Pregame

Miles Teller és Pete Davidson

A két színész nem gondolta túl öltözékét. Csak azt akarták elérni, hogy mindenki tudja, ők bizony a Philadelphia Eagles miatt érkeztek az NFL Super Bowlra.