Popcornruha és mély dekoltázs: íme a legjobb szettek az SNL50 partiról

Amíg Londonban a BAFTA-gála zajlott, addig New Yorkban az ikonikus Saturday Night Live műsor 50. évfordulóját ünnepelték a sztárok. Az ikonikus talkshow már 5 évtizede van műsoron Amerikában, és számos emlékezetes interjú láthattunk már a dízsletek között. Az SNL50 partiján résztvevő vendégek között megjelentek korábbi műsorvezetők, szereplők, interjúalanyok, és mindenki, aki számít. Az amerikai eseményen természetesen izgalmas ruhákat is láthattunk, így most ezek közül szedjük össze a legikonikusabbakat, legyen szó mély dekoltázsról, meztelenruháról vagy éppen popcorntartós csípőszabásról.

Nagy feltűnést keltett az SNL50 partin Emma Stone popcorn ruhája.

Dakota Johnson

Dakota Johnson megvillantotta izmos lábait egy aszimmetrikus Gucci ruhában, amit elég magasra slicelt a tervező.

Jenna Ortega

Jenna Ortega egy barna selyemruhában jelent meg, ami nagyon mély dekoltázst kapott, de a Wednesday színésznője ragyogott benne. A Monse ruhát egy sál egészítette ki.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter újraírja a meztelenruha fogalmát. Az énekesnő egy testszínű, több ezer kristállyal díszített ruhát viselt.

Emma Stone

Emma Stone a humorát is magával hozta a különleges alkalomra, és egy olyan Louis Vuitton ruhát viselt, amelynek zsebeit teletömte pattogatott kukoricával, miközben a kezében hozta a dobozt is. Tündökölt egyedi tervezésű piros ruhájában.

Kristen Wiig

Kristen Wiig megvillantotta izmos hasát ebben a Simone Rocha tüllruhában, amihez csak egy csillogós bugyit vett fel.