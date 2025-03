3 sneaker trend tavasszal, amit mindenhol látni fogsz

A tavaszi szezon remek alkalom arra, hogy felfrissítsd a ruhatáradat és a cipőkollekciódat. 2025-ben a sneakerek világa izgalmas meglepetéseket tartogat, hiszen az ’80-as és ’90-es évek trendjei ismét hódítanak. A tavaszi-nyári kifutókon a sportos és retro ihletésű modellek dominálnak, különösen a vékonyabb, nosztalgikus darabok. Színek terén bár a semleges árnyalatok – mint a bézs és a fekete – továbbra is időtállóak, egyre nagyobb teret nyernek a merészebb választások, például a feltűnő ezüst. A street style egyre inkább a játékos egyediség felé mozdul el. Mutatjuk, melyik három sneakert érdemes beszerezned!

Visszatérnek a retro sneakerek a tavaszi szezonra. Mutatjuk a legmenőbbeket.

Ez a 3 sneaker a legjobb választás tavaszra

Extra vékony talpak

A street style közössége döntött: egy újabb szezon vár ránk a karcsú, retró tornacipőkkel, ezúttal a lehető legvékonyabb talppal. Dries Van Noten letisztult tornacipői vezették be ezt a trendet az év elején, és mostanra szinte minden márkánál elérhetők hasonló fazonok. Ráadásul, mivel a Miu Miu és a Stella McCartney is ultravékony stílusokat mutatott be a 2025-ös tavaszi-nyári szezonra, ezek a cipők csak még népszerűbbek lesznek. Érdemes beszerezned egy pár kényelmes, vékony talpú cipőt.

Extra vékony talpú sneaker a párizsi divathéten.

Retro szivacs

Bár az elmúlt évtizedekben a habszivacs talpak egyre párnázottabbá és látványosabbá váltak az oversized és chunky sportcipőkön, most fordul a kocka: a legmenőbb tornacipők, amelyeket mostanában látni lehet, a ’70-es éveket idéző habszivacs csíkokkal díszítik a talpukat. Az eredmény olyan, mintha egy középiskolai atlétikaedzésre készülnél, de természetesen a legstílusosabb módon. Ezek a cipők tökéletesen passzolnak majd a meglévő farmerjeidhez és ruháidhoz, így rendkívül könnyen beilleszthetők a gardróbodba.

Hódít a retro habszivacs talpú cipő a berlini divathéten.

Ezüstös csillogás

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk olyan dolgokról sem, mint a színek. Néhány szezonnyi háttérbe vonulás után az ezüst tornacipők nagy visszatérést ünnepelnek, elég csak megkérdezni a divathónap látogatóit világszerte. Ha eddig nem gondoltál arra, hogy esetleg egy metál fényű vagy flitterekkel kirakott sneakert szerezz be, akkor most itt az idő. Ráadásul a fényes felület tökéletesen illeszkedik a fenti trendekhez is, így nem is lesz szükséged 3 pár új cipőre.