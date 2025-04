Amal Clooney trapéznadrágja a megoldás, ha tökéletes alakot szeretnél

Amal Clooney egy hétvégi kiruccanás alkalmával kapták lencsevégre. Az emberi jogi ügyvéd New Yorkban férjével, George Clooneyval ebédelt, amikor lefotózták. A kép szinte azonnal elterjedt, hiszen Amal Clooney szettje elképesztően csinos volt. Az alkalomra egy rövidített fazonú blézert, fehér pólót és azt a lábhosszabbító farmertípust viselte, amely jelenleg meghódítja Hollywoodot: trapéznadrágot. Ezt a szettet könnyen lemásolhatod. Mutatjuk honnan szerezz be hasonló nadrágot te is.

Amal Clooney trapéznadrágja optikailag nyújtja az alakot.

Forrás: Profimedia

Amal Clooney trapéznadrája könnyen beszerezhető

A trapéznadrág egy ikonikus darabja a gardróbnak, ami évek óta vissza-visszatér. Ez a fazon nemcsak stílusos, hanem rendkívül előnyös is, hiszen optikailag hosszabbítja a lábakat, karcsúsítja az alakot, és kiegyensúlyozza a test arányait. A 70-es években a hippimozgalom kedvenc viselete volt, később pedig a 90-es és 2000-es években is újra hódított. Ma a modern divatvilág újragondolta ezt a klasszikus szabást, így a bővülő szárak különféle hosszúságokban, magas vagy alacsony derékkal is elérhetők. A felül szűk lent bővülő trapéznadrág egyszerre nőies és kényelmes, ráadásul magas derekú verziója nyújta az alakot.

Korábban Kelly Clarkson a saját show műsorában is viselt egy hasonló bő szárú farmert, amely kiemelte az alakját és rendkívül divatos volt.

Hogyan viseld a trapéznadrágot?

Egy jól megválasztott trapéznadrág többféle módon kombinálható: viselheted blúzzal és magassarkúval elegáns megjelenésért, vagy egyszerű pólóval és sportcipővel a lezser hatás érdekében. Kényelmes viselet minden szezonban, és különösen praktikus a tavaszi-nyári hónapokban, amikor a bő szabásnak köszönhetően szellős és kényelmes marad a legmelegebb napokon is. Ha egy crop kabáttal és fehér pólóval viseled, akkor hasonló hatást fogsz elérni, mint Amal Clooney szettje.

Mutatjuk honnan szerezd be

Többféle színt és stílust gyűjtöttünk össze, hogy megtaláld a számodra tökéletes fazont.