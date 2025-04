A skinny scarf lett az új divatőrület: így szerezheted be te is!

Nem kérdés: a divat mindig körforgásban van. És most a 2000-es évek egyik legemblematikusabb, mégis sokáig elfeledett darabja tért vissza a kifutókra és az utcai divatba – a vékony sál, avagy skinny scarf. Ha követed Kendall Jennert, Bella Hadidot vagy épp Zoë Kravitz stílusát, akkor már te is láthattad, hogy ez a kiegészítő újra reflektorfénybe került – és nem is akárhogyan! Kövesd te is ezt a divattrendet!

A skinny scarf lett az új divatőrület

Forrás: Getty Images

Miért épp most lett divattrend?

A divat újra a letisztult eleganciát, a csendesen luxust sugárzó részleteket keresi. A „quiet luxury” trend tökéletes szimbóluma a skinny sál: apró, mégis karakteres kiegészítő, amely egy pillanat alatt képes feldobni bármilyen szettet. A 2025-ös szezonban újra előtérbe kerülnek a játékos textúrák, a bohém hatások és a finoman nosztalgikus elemek – és a vékony sál pont ezek egyesítésével lopta vissza magát a divatrajongók szívébe.

Stílustippek – így viseld a skinny sálat 2025-ben:

Minimalista irodai szett felturbózása

Viselj egy fehér oversized inget, sötét szövetnadrággal, és köss egy fekete vagy szatén vékony sálat lazán a nyakad köré. Elegáns, nőies, mégis modern.

Forrás: Getty Images Europe

Rockos hatás egy kis vagánysággal

Párosíts egy bőr- vagy farmerszerkót egy mintás skinny sállal – akár többször is körbetekerheted a nyakadon. Kendall Jenner is így viseli, és imádjuk!

Romantikus nyári outfitekhez

Egy virágos ruha mellé válassz pasztell vagy selyem skinny sálat, amit akár hajpántként is használhatsz. Egy egyszerű lófarok is sikkessé válik tőle!

Forrás: Getty Images Europe

Masni a nyakban

Kösd masnira a sálat egy egyszínű blúz fölött. Egy csipetnyi vintage hatás, amitől Audrey Hepburn is büszke lenne rád.

Forrás: Getty Images Europe

Táskadísz vagy karkötő

Ha épp nem akarod a nyakadban viselni, csak tekerd a kedvenc táskád fülére, vagy csavard körbe a csuklódon – mini kiegészítő, maxi hatás!

Anyagok és minták – Merre érdemes elindulni?

Szatén: a luxus érzete, amitől még egy egyszerű farmeres szett is magasabb szintre kerül.

Bársony: őszi és téli outfitekhez tökéletes, különösen monokróm darabokkal kombinálva.

Mintás: leopárd, pöttyös, csíkos – bátran válassz karakteres darabot, ha egy kis drámát vinnél a megjelenésedbe!

Fémes szálakkal átszőtt: este, bulihoz vagy fesztiválra? Ez lesz a te darabod!

Ne maradj le – Szerezz be egyet te is!

Akár turiban vásárolsz, akár egy menő designerdarabot választasz, a lényeg ugyanaz: a skinny scarf újra itt van, és most kezd csak igazán beindulni a trend. Ha szeretnél egy apró, mégis látványos kiegészítőt, ami tökéletesen passzol minden szezonhoz – ez az!