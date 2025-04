Ismerkedj meg a vajsárga divattrenddel! 2025-ben ez lesz a legtrendibb tavaszi szín!

Ha azt hitted, hogy a Barbiecore rózsaszín az utolsó nagy durranás volt, akkor most kapaszkodj meg! Egy új, elképesztően bájos szín hódította meg a divatvilágot, és annyira finom, hogy szinte megennéd! Igen, a vajsárgáról beszélünk – ez az a pasztellárnyalat, amitől még a legborúsabb napokon is ragyogni fogsz. A legújabb, 2025 tavaszi divattrendje a butter yellow, amit könnyebb beépíteni a ruhatáradba, mint azt elsőre hinnéd! Ne aggódj, tippjeinkkel segítünk, hogyan viseld!

A butter yellow 2025 legújabb divattrendje!

Forrás: Getty Images Europe

De mi is az a „butter yellow”? És miért rajong érte a divatvilág 2025-ben?

A vajsárga nem rikító, nem harsány, ezért ez a lágy, napcsókolta árnyalat tökéletes egyensúlyt teremt a nőiesség és a természetesség között. Nem csoda, hogy a legnagyobb divatházak kifutóin is visszaköszönt: a Miu Miu-tól a Jacquemus-ig mindenki beleszeretett ebbe a finoman retró, mégis ultramodern színbe. Ez a szín kiemeli a bőröd természetes ragyogását, és kellemes aranyló hatást ad az egész megjelenésednek. Ha igazán "It Girl" szeretnél lenni, ki kell próbálnod ezt a színt! Ráadásul a sztárok is megőrülnek érte! Zendaya, Hailey Bieber és Florence Pugh is bevállalták a vajas szettet, és nem kellett sok, hogy a TikTok és az Insta is felrobbanjon tőle.

1. H&M darázsolt dzsörzéruha 9 995 Ft 2. Pull & Bear sávos midiszoknya fodrokkal 11 995 Ft 3. Bershka öltönynadrág 14 995 Ft

Forrás: hm.com, pullandbear.com, bershka.com

1. Stradivarius vastag talpú sportcipő 12 995 Ft 2. Reserved baseballsapka 5 595 Ft 3. Parfois bőrtáska 12 495 Ft

Forrás: stradivarius.com, reserved.com, parfois.com

1. Sinsay áttört ing 5 595 Ft 2. Zara sztreccs tüll top volumen szegéllyel 12 995 Ft 3. Pull & Bear pilóta-napszemüveg 4 295 Ft

Forrás: sinsay.com, zara.com, pullandbear.com

Divattrend: így hordd a butter yellow-t!

Monokróm szett: egy teljes vajsárga outfit brutálisan elegáns – gondolj csak egy testhezálló midi ruhára és hozzá passzoló blézerre, vagy egy lenge szatén szoknyára és feszülős felsőre.

Kiegészítőkben is zseniális: ha még nem vagy 100%-ban biztos, hogy ez a te színed is próbáld ki a kiegészítőket! Egy butter yellow táska vagy cipő is elég ahhoz, hogy stílusikonná válj!

Farmerrel? Imádni fogod: a pasztellsárga tökéletesen működik koptatott farmerrel, a legnagyobb divatikonok is ezt a kombót hordják!

Extra tipp: így kombináld más színekkel - A vajsárga remekül működik fehérrel, krémszínnel, púderrózsaszínnel vagy éppen halványkékkel – de ha igazán bevállalós vagy, próbáld ki fűzölddel vagy sötétszürkével is!

Spoiler: ez a divatszín még ősszel is velünk marad

Nemcsak a tavaszi szelfijeidet teheted trendivé, hanem ősszel is előhúzhatod majd némi barnával, olívával vagy szürkével kombinálva. A vajsárga a gardróbod új titkos fegyvere lesz!